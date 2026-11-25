Flavio Cobolli è sceso in campo alla SuperTennis Arena di Bologna per affrontare il coreano Soonwoo Kwon (n.139 del ranking) nel secondo singolare dei quarti di finale di Coppa Davis. L’incontro si inserisce nel percorso della squadra italiana, che ha visto in precedenza il successo di Lorenzo Musetti contro Seongchan Hong.

Ebbene l’azzurro si è arreso in quasi tre ore di gioco 3-6, 7-6(3), 7-6(5), non riuscendo a sfruttare le sue situazioni e pagando a carissimo prezzo la sua poca lucidità. Spetterà quindi al doppio deciderà le sorti della sfida.

PRIMO SET – Kwon parte forte al servizio, mettendo a segno due ace e un altro punto diretto per portarsi rapidamente sull’1-0. Cobolli risponde con un turno altrettanto convincente, firmando tre punti diretti con la battuta e un diritto a sventaglio vincente per l’1-1. Nel terzo game l’azzurro mette subito pressione al coreano, approfittando di due errori da fondo e di un doppio fallo per procurarsi tre palle break consecutive. Kwon le annulla tutte, affidandosi al servizio e al diritto, ma Cobolli continua a spingere in risposta e trova un importante rovescio lungolinea vincente. Il coreano, però, non trema e si porta sul 2-1. L’equilibrio si spezza nel quinto game. Cobolli alza il ritmo da fondo, induce Kwon al doppio fallo e si procura un’altra palla break. Il coreano sbaglia il rovescio incrociato e l’azzurro strappa il servizio per il 3-2. Il numero 7 del mondo consolida il vantaggio con un turno di battuta a zero, impreziosito da un potente diritto incrociato e da una demi-volée di rovescio sbagliata da Kwon. Il coreano prova a restare agganciato al set, accorciando gli scambi e trovando anche un rovescio lungolinea vincente, ma Cobolli tiene il servizio per il 4-3. L’azzurro continua a comandare gli scambi, soprattutto con il diritto, e si porta sul 5-3 grazie a una splendida palla corta vincente e a un errore del coreano. Nel game successivo Cobolli si procura due palle break, ma Kwon riesce a salvarsi e a tenere il servizio. Nel nono game Cobolli parte forte in risposta, trovando subito un diritto lungolinea vincente. Kwon commette un altro doppio fallo e l’azzurro si procura tre set point. Il primo viene annullato da un rovescio incrociato lungo, il secondo da un diritto lungolinea vincente del coreano, ma sul terzo Cobolli non sbaglia: risposta profonda e diritto incrociato vincente per chiudere il parziale sul 6-3 dopo 36 minuti.

SECONDO SET – Cobolli inizia bene, ma dopo un primo set convincente subisce la rimonta di Kwon, che cresce progressivamente al servizio e negli scambi da fondo. L’azzurro fatica a mantenere la continuità, commette diversi errori gratuiti e perde il servizio sul 2-2. Il coreano ne approfitta, allungando fino al 5-3 grazie a un gioco aggressivo e a una serie di battute vincenti. Cobolli reagisce nel momento decisivo: recupera il break sul 5-4, approfittando anche di uno smash clamorosamente sbagliato da Kwon, e trascina il set al tie-break. Qui, però, il coreano è incontenibile. Con una serie di accelerazioni vincenti e un ritmo forsennato, si porta rapidamente sul 6-1, chiudendo poi 7-3.

TERZO SET – Kwon è on fire: diritto pesante, palle corte e servizio efficace gli valgono lo 0-1. Cobolli pareggia con un ace (1-1), ma il coreano passa subito avanti 1-2, anche grazie a qualche serve&volley a sorpresa. Dopo due ore di gioco il match è una guerra di nervi: da fondo comanda quasi solo Kwon, mentre Cobolli spreca troppo in risposta e non trova il killer instinct, nemmeno dopo i due doppi falli consecutivi del coreano che valgono il 2-3. L’azzurro resta aggrappato al servizio, annulla una palla break (2-2) e pareggia sul 3-3. Kwon, quando è vicino al baratro, si affida al servizio e passa 3-4, ma l’azzurro risponde con una serie di ace e un grande recupero difensivo per il 4-4. Poi il momento chiave: sul 4-5 un passante di diritto incrociato del coreano mette il romano sotto pressione enorme. L’asiatico si procura un match-point, ma l’italiano lo annulla e rimonta da 0-30 fino al 5-5, chiudendo con un ace e un diritto in contropiede. Sul 5-6 Cobolli spreca un’occasione sull’15-30 con un rovescio lungolinea in rete, ma Kwon sbaglia in risposta e si va al tie-break (6-6). Kwon va avanti (0-1), Cobolli pareggia (1-1) e si porta sul 3-1 rispondendo finalmente colpo su colpo. Il coreano recupera il mini-break (3-3) e va 3-4, poi 4-5 con un pallonetto vincente. Un doppio fallo sanguinoso di Cobolli regala il 4-6 e due match-point: l’azzurro ne annulla uno con uno smash (5-6), ma sul secondo il diritto lungolinea vincente di Kwon chiude 5-7.