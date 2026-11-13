Paolini: “La chiave è giocare meglio i punti importanti”. Errani: “Contente della semifinale, bisogna prendere fiducia”

Jasmine Paolini e Sara Errani hanno sconfitto la coppia composta dall’olandese Schuurs e dall’australiana Perez con il punteggio di 6-3, 6-4 e hanno infilato la terza vittoria consecutiva alle WTA Finals, qualificandosi da imbattute alla semifinale del torneo riservato ai migliori otto binomi della stagione.

La toscana ha analizzato qualche sbavatura commessa nel corso dell’incontro, soffermandosi anche su quali sono stati già aspetti decisivi per conquistare la terza vittoria consecutiva sul suolo statunitense: “Credo che oggi sia stata difficile, io ho sbagliato qualcosa in più ma la chiave è stata essere lì e giocare meglio i punti importanti“.

La veterana del circuito ha espresso la propria soddisfazione per il risultato e per la crescita tecnica dimostrata durante la settimana: “Abbiamo giocato tante partite nell’ultimo mese e mezzo, quindi è importante prendere fiducia e trovare i meccanismi per giocare meglio in campo. Siamo contentissime di essere in questa semifinale“.