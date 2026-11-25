Jannik Sinner si è sottoposto ieri ad un intervento chirurgico al ginocchio, ed ora il focus è sul completo recupero dall’operazione: l’azzurro è assente dai campi da un torneo ufficiale dalla finale di Wimbledon vinta nello scorso luglio ed i mesi di lontananza sono destinati ad aumentare.

Nella migliore delle ipotesi ora occorrerà attendere almeno altri tre mesi per rivedere l’azzurro in campo, quindi Sinner potrebbe rientrare in campo per i primi Masters 1000 stagionali ad Indian Wells e Miami, oppure in caso di rientro più cautelato, rivedersi direttamente per la stagione sulla terra rossa.

Il tennista italiano, quindi, potrebbe rientrare direttamente per il Masters 1000 di Montecarlo, mentre nella peggiore delle ipotesi attendere ancora e rientrare a maggio, quando però sarebbero passati ben sei mesi dall’operazione, con i Masters 1000 di Madrid o Roma.

La classifica di Sinner a quel punto sarà molto diversa da quella attuale: con un ritorno ad Indian Wells, l’azzurro potrebbe anche essere ancora secondo, perdendo solo 900 punti tra Australian Open e Doha, mentre in caso di rientro a Montecarlo perderebbe altri 2000 punti, scendendo a quota 5050, probabilmente al quarto posto.

Con un rientro a stagione sulla terra rossa già iniziata, invece, la situazione sarebbe più complessa, dato che tornando a Roma l’azzurro scenderebbe a 3050, quota che potrebbe relegarlo appena fuori dalla top ten. Un ritorno al Roland Garros, invece, lo vedrebbe con 2050 punti, attorno alla ventesima piazza.

PUNTI SINNER TORNEO PER TORNEO

01.02.2027 Grand Slam Australian Open SF 800

22.02.2027 ATP Tour 500 Doha QF 100

15.03.2027 ATP Tour Masters 1000 Indian Wells W 1000

29.03.2027 ATP Tour Masters 1000 Miami W 1000

12.04.2027 ATP Tour Masters 1000 Monte Carlo W 1000

03.05.2027 ATP Tour Masters 1000 Madrid W 1000

17.05.2027 ATP Tour Masters 1000 Rome W 1000

07.06.2027 Grand Slam French Open R64 50

12.07.2027 Grand Slam Wimbledon W 2000

Totale: 7950 punti