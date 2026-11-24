Nella giornata dell’operazione al ginocchio, Jannik Sinner è stato raggiunto a Turku (in Finlandia) da vari componenti del team e da suo padre Hanspeter, che festeggiava proprio oggi il compleanno. Il fuoriclasse altoatesino, dopo l’intervento chirurgico effettuato in mattinata, è apparso sereno nella foto postata sui social che lo vede seduto a tavola insieme al resto del gruppo.

“Buon compleanno papà, grazie per essere qui con noi. Con te ogni giorno sembra sempre più bello!!“, ha scritto l’ex numero uno al mondo in un post su X ed in una storia Instagram per fargli gli auguri e ringraziarlo di averlo seguito in Finlandia per l’operazione. Adesso Sinner potrà concentrarsi sul lungo processo di riabilitazione e recupero con l’obiettivo di risolvere definitivamente il problema e tornare così a competere.

Happy birthday dad, thank you for being here with us. ❤️ Around you the day always feels better!! https://t.co/RjjJaUynxl — Jannik Sinner (@janniksin) November 24, 2026

Nelle ore precedenti il vincitore delle ultime due edizioni di Wimbledon aveva fatto il punto della situazione sempre sui social a proposito delle sue condizioni e del motivo per cui ha scelto di operarsi: “Negli ultimi mesi, insieme al mio team, abbiamo provato di tutto per curare il mio infortunio senza ricorrere all’intervento chirurgico. Dopo alcuni progressi molto incoraggianti all’inizio, purtroppo il mio ginocchio non ha risposto come tutti speravamo, ed è per questo che oggi mi sono sottoposto a un piccolo intervento per migliorare le condizioni della mia bandelletta ileotibiale. Mi manca molto stare in campo e ora inizierò il mio percorso di recupero insieme al mio team. Grazie a tutti per il vostro sostegno. A presto”.