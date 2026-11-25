Lasse Lempainen, il chirurgo ortopedico che ha operato Jannik Sinner al ginocchio, ha spiegato l’esito dell’intervento con un post su Instagram: il medico finlandese è specializzato in ortopedia sportiva, muscoli ischiocrurali, retto femorale, tendine d’Achille ed adduttori, ed opera alla FinnOrthopaedics Ltd di Turku, in Finlandia, dove si era recato lunedì il tennista italiano.

Il commento del chirurgo circa l’esito dell’azione eseguita: “Jannik Sinner ha subito un intervento chirurgico al ginocchio a Turku, in Finlandia. L’operazione è andata bene ed ora il focus si sposta sul processo di riabilitazione, attentamente pianificato ed individualizzato“.

La prima preoccupazione del medico ora è il pieno recupero del paziente: “La nostra priorità è garantire una guarigione sicura ed il ritorno di successo al livello più alto del tennis professionistico. Grazie per la tua fiducia. Auguro a Jannik Sinner il meglio nella sua guarigione!“.

IL POST DEL CHIRURGO CHE HA OPERATO SINNER