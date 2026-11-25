L’operazione al ginocchio di Jannik Sinner è sicuramente la notizia che ha caratterizzato le ultime ore del tennis italiano ed è stato anche il tema principale della puntata di TennisMania, il programma in onda sul canale YouTube di OA Sport. Presente ovviamente Massimiliano Ambesi che si è soffermato a lungo sulle vicende dell’ex numero uno del mondo, analizzando i mesi che hanno portato a questa operazione e anche poi a quelli che vedranno il ritorno in campo dell’altoatesino.

Ambesi è stato molto duro e critico per tutto quello che si è venuto a creare intorno a Sinner in un momento non facile sicuramente per l’atleta e per la persona: “Trovo avvilente quanto è avvenuto nelle ultime ore con sfide sull’avevo detto io per prima. Tanti medici improvvisati, tanti che si sono permessi di dare giudizi. Prima di tutto si parla senza sapere niente, perché non c’è mai stato un comunicato da parte di Sinner o del suo entourage che spiegasse quale sia la reale entità dell’infortunio. Si è parlato di tutto, si sono fatte ipotesi, qualcuno che non doveva parlare ha parlato, si sono costruite mille storie. Mi sembra chiaro che un giocatore di alto livello cerca di tornare il prima possibile in campo. Sinner ha un problema una decina di giorni dopo aver vinto Wimbledon, ma inizialmente, visto che un atleta deve anche convivere con il dolore nella carriera, si pensa che si possa andare avanti come è normale che sia. Il dolore poi non passa ed è chiaro che inizia il giro di consultazioni. Se la diagnosi è quella che hanno detto tutti, quindi il problema alla bandelletta ileotibiale, la cura è semplice ed è solo il riposo, ma un riposo reale e con l’arto sempre sotto sforzo. Poi dopo un periodo che varia a seconda dei soggetti ci si riprende ad allenare e di norma quel dolore non si ripresenta. Chiunque avrebbe dettato questa linea. Evidentemente questo dolore non è sparito e quindi è sorta preoccupazione e quindi si è cercato come intervenire ed è arrivato il momento dell’intervento chirurgico”.

Continua il giornalista di Discovery: “Dire che si è arrivati tardi non sta in piedi, perché si è cercato di battere altre strade come normale che fosse. Non posso sentire parlare dilettanti ed incompetenti. Poi non sappiamo quale sia il reale problema. L’unica certezza che abbiamo è che in Finlandia si farà un controllo completo del ginocchio e che qualsiasi problema non ci sarà più. Di norma questi interventi ti danno piena funzionalità dell’arto ed è chiaro che il tempo è variabile. Ci potrebbero anche volere più di due o tre mesi, visto che servirà una rieducazione in un certo modo, serve recuperare dal punto di vista muscolare, serve abituare l’arto ad una serie di sforzi tipici del giocatore di tennis. Anche se saranno sei mesi non importa. Fantasticare come si è fatto in tutti questi giorni io lo trovo veramente avvilente”.

Ambesi torna poi anche sulla decisione dell’operazione e sulla volontà di Sinner di averci provato fino all’ultimo ad evitarla: “Questa è stata una decisione last minute e penso l’abbiano capito tutti. Il percorso che doveva portare Sinner a iniziare il suo iter di allenamento era già scritto. Si sapeva quando e come sarebbe ricominciato il lavoro. Evidentemente in queste ultime due settimane in situazioni non di carico la gamba ha dato problemi. Che significa avere dolore quando devi salire tre gradini o accusare dolore quando sei seduto e hai il ginocchio a 90°. Dopo sei, sette settimane di riposo totale, battere altre strade era corretto. Si sta affidando a dei luminari. La sua intenzione era quella di tornare a giocare a fine dicembre, ma non sempre si può seguire la propria voglia, il proprio istinto. Sinner è un animale in gabbia, che non può scendere in campo e non può fare quello che ama. Si tratta di un ragazzo che ha fatto il possibile per giocare subito, ma quel problema che per il 90% dei casi si risolve con il riposo, invece per lui non è stato così”.

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