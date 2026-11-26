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Quando parte Lisa Vittozzi nella 15 km di Kontiolahti 2026: orario preciso, n. di pettorale, tv
Si apre nel segno di Lisa Vittozzi la nuova stagione femminile della Coppa del Mondo di biathlon 2026/2027. Nell’inverno che segna l’inizio del nuovo corso azzurro dopo il ritiro di Dorothea Wierer, la campionessa sappadina raccoglie ufficialmente il testimone da leader assoluta dell’Italia nella 15 chilometri individuale di Kontiolahti, in programma, venerdì 27 novembre, alle ore 16:15 (ora italiana).
Per Vittozzi, già vincitrice in carriera della Coppa del Mondo generale e della coppa di specialità dell’individuale, la pista finlandese rappresenta da sempre un terreno di caccia privilegiato. Su queste nevi l’azzurra ha costruito alcuni dei momenti più esaltanti del suo percorso, collezionando ben sei podi individuali grazie a un mix letale di velocità e precisione al tiro. Con queste premesse, l’obiettivo all’esordio è inserirsi subito nella lotta per il podio, lanciando un segnale forte fin dalla prima gara dell’anno.
Accanto alla capitana scenderà in pista un gruppo che unisce solidità ed entusiasmo giovanile. Samuela Comola cercherà di far valere la propria regolarità al poligono, mentre Hannah Auchentaller proverà a dare continuità alla propria crescita nel circuito maggiore. Completeranno il sestetto azzurro Michela Carrara, chiamata a limitare gli errori al tiro per sfruttare al meglio il suo ottimo passo sugli sci, Martina Trabucchi, a caccia di conferme e punti pesanti per la classifica, e la giovane Fabiana Carpella, al debutto assoluto in Coppa del Mondo e pronta a fare esperienza al fianco delle compagne.
Ad attendere le atlete ci sarà il format più tradizionale della disciplina: cinque giri da 3 chilometri con partenza a cronometro e quattro sessioni di tiro (terra, piedi, terra, piedi), dove ogni bersaglio mancato non comporta l’anello di penalità ma aggiunge direttamente un minuto al tempo finale, premiando chi sa mantenere i nervi saldi al poligono.
INDIVIDUALE FEMMINILE BIATHLON KONTIOLAHTI 2026
Venerdì 27 novembre
Ore 16:15 15 km Individuale femminile a Kontiolahti (Finlandia)
QUANDO PARTE LISA VITTOZZI
Lisa Vittozzi sarà col pettorale numero 42 e inizierà la 20 km Individuale di Kontiolahti (Finlandia) alle ore 16:36 italiane.
PROGRAMMA INDIVIDUALE FEMMINILE BIATHLON KONTIOLAHTI 2026: COME SEGUIRLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: non prevista.
Diretta streaming: Eurosport1 HD, Discovery+, DAZN ed Eurovision Sport.
Diretta Live testuale: OA Sport.
STARTLIST INDIVIDUALE FEMMINILE BIATHLON KONTIOLAHTI 2026
1 TODOROVA Milena BUL 1998 16:15:30 1
2 TRAUBAITE Judita LTU 2000 16:16:00
3 LIE Lotte BEL 1995 16:16:30
4 DE BESCHE Anne DEN 2000 16:17:00
5 ANDERSON Lucinda USA 2000 16:17:30
6 JISLOVA Jessica CZE 1994 16:18:00
7 PARADIS Pascale CAN 2002 16:18:30
8 ARNEKLEIV Juni NOR 1999 16:19:00
9 MERKUSHYNA Anastasiya UKR 1995 16:19:30
10 KINK Julia GER 2004 16:20:00
11 REPINC Lena SLO 2003 16:20:30
12 STREMOUS Alina MDA 1995 16:21:00
13 ZDOUC Dunja AUT 1994 16:21:30
14 GUIGONNAT Gilonne FRA 1998 16:22:00
15 SKOTTHEIM Johanna SWE 1994 16:22:30
16 ERMITS Regina EST 1996 16:23:00 B
17 HAMALAINEN Inka FIN 2005 16:23:30 1
18 KNOTTEN Karoline Offigstad NOR 1995 16:24:00 B
19 SIDOROWICZ Natalia POL 1998 16:24:30 1
20 KLEMENCIC Polona SLO 1997 16:25:00 B
21 MEIER Lea SUI 2001 16:25:30 1
22 IRWIN Deedra USA 1992 16:26:00 B
23 BENDIKA Baiba LAT 1991 16:26:30 1
24 HEIJDENBERG Anna-Karin SWE 2000 16:27:00 B
25 KAPUSTOVA Ema SVK 2002 16:27:30 1
26 BASERGA Amy SUI 2000 16:28:00 B
27 AUCHENTALLER Hannah ITA 2001 16:28:30 1
28 TANNHEIMER Julia GER 2005 16:29:00 B
29 TOMINGAS Tuuli EST 1995 16:29:30 1
30 JOHANSEN Marthe Krakstad NOR 1999 16:30:00 B
31 DIMITROVA Valentina BUL 2003 16:30:30 2
32 HETTICH-WALZ Janina GER 1996 16:31:00 B
33 BLEIDELE Elza LAT 2005 16:31:30 2
34 TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR 1996 16:32:00 B
35 BOTET Paula FRA 2000 16:32:30 2
36 CHARVATOVA Lucie CZE 1993 16:33:00 B
37 LEVINS Chloe USA 1998 16:33:30 2
38 HALVARSSON Ella SWE 1999 16:34:00 B
39 CARRARA Michela ITA 1997 16:34:30 2
40 BRAISAZ-BOUCHET Justine FRA 1996 16:35:00 R
41 KOZICA Anika CRO 1997 16:35:30 2
42 VITTOZZI Lisa ITA 1995 16:36:00 R
43 NORDQVIST Johanna SWE 2000 16:36:30 2
44 KIRKEEIDE Maren NOR 2003 16:37:00 R
45 JAKIELA Joanna POL 1999 16:37:30 2
46 MAGNUSSON Anna SWE 1995 16:38:00 R
47 ANDEXER Anna AUT 2003 16:38:30 2
48 VOIGT Vanessa GER 1997 16:39:00 R
49 MOSER Nadia CAN 1997 16:39:30 2
50 BENED Camille FRA 2000 16:40:00 R
51 PAVLU Katerina CZE 2003 16:40:30 2
52 yr JEANMONNOT Lou FRA 1998 16:41:00 R
53 ZUK Kamila POL 1997 16:41:30 2
54 MICHELON Oceane FRA 2002 16:42:00 R
55 FICHTNER Marlene GER 2003 16:42:30 2
56 OEBERG Elvira SWE 1999 16:43:00 R
57 DMYTRENKO Khrystyna UKR 1999 16:43:30 2
58 VOBORNIKOVA Tereza CZE 2000 16:44:00 R
59 LEINAMO Sonja FIN 2002 16:44:30 2
60 MINKKINEN Suvi FIN 1994 16:45:00 R
61 LEHTONEN Venla FIN 1995 16:45:30 2
62 SIMON Julia FRA 1996 16:46:00 R
63 KUELM Susan EST 1996 16:46:30 2
64 GANDLER Anna AUT 2001 16:47:00
65 TRABUCCHI Martina ITA 2002 16:47:30
66 HRISTOVA Lora BUL 2003 16:48:00
67 GASPARIN Aita SUI 1994 16:48:30
68 REMENOVA Maria SVK 2000 16:49:00
69 SKAR Siri NOR 2003 16:49:30
70 HAECKI-GROSS Lena SUI 1995 16:50:00
71 JUPPE Anna AUT 1999 16:50:30 3
72 JANKA Erika FIN 1995 16:51:00
73 CARPELLA Fabiana ITA 2004 16:51:30
74 HOJNISZ-STAREGA Monika POL 1991 16:52:00
75 STEINER Tamara AUT 1997 16:52:30
76 MAKA Anna POL 1992 16:53:00
77 METTLER Lydia SUI 1996 16:53:30
78 TARASIUK Tetiana UKR 2005 16:54:00
79 COMOLA Samuela ITA 1998 16:54:30
80 REMENOVA Zuzana SVK 2000 16:55:00
81 ZDRAVKOVA Maria BUL 1998 16:55:30
82 WEIDEL Anna GER 1996 16:56:00
83 FREED Margie USA 1997 16:56:30
84 KAASIK Hanna-Brita EST 1999 16:57:00 G
85 BULINA Sandra LAT 2001 16:57:30
86 HORODNA Olena UKR 2004 16:58:00
87 RAKISHEVA Aisha KAZ 2002 16:58:30
88 PENDRY Shawna GBR 2002 16:59:00
89 KLIMINA Darya KAZ 1989 16:59:30
90 DUPONT Chloe GBR 2003 17:00:00
91 KINYBAYEVA Laura KAZ 2001 17:00:30
92 JANDUROVA Lucie CZE 2007 17:01:00
93 JUNG Jumi KOR 1997 17:01:30
94 CASERMAN Manca SLO 2006 17:02:00
95 SLETTEMARK Ukaleq Astri GRL 2001 17:02:30
96 BARAUSKIENE Lidija LTU 1999 17:03:00
97 BOUVARD Eve BEL 1999 17:03:30
98 DOLIDOVICH Darya BRT 2004 17:04:00
99 EMONTS Marisa BEL 2005 17:04:30
100 GOWLING Gillian CAN 1999 17:05:00
101 AVVAKUMOVA Ekaterina KOR 1990 17:05:30
102 STRAKOVA Michaela SVK 2007 17:06:00
103 SEVER Ela SLO 2006 17:06:30