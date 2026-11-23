Lisa Vittozzi è senza dubbio la Stella Polare del movimento azzurro nel biathlon femminile, l’unico vero astro rimasto nel firmamento tricolore dopo il ritiro di Dorothea Wierer. L’Italia però non sarà un one-woman-team. Oltre alla trentunenne di scuola friulana, il cielo potrà essere illuminato dai risultati che avranno modo di essere conseguiti dalle altre esponenti della compagine, particolarmente rigogliosa in termini di quantità.

È difficile, se non impossibile, stabilire delle gerarchie alle spalle della caposquadra. I valori sono fluidi e non sempre il potenziale di ognuna corrisponde al valore effettivo espresso sulla neve. Al riguardo, se parliamo di talento puro, la nuova numero due potrebbe essere considerata Rebecca Passler. Cionondimeno, Hannah Auchentaller ha dimostrato di avere la capacità di farsi trovare pronta quando più conta.

Coetanee e conterranee, le due venticinquenni sudtirolesi ambiscono a chiudere quante più gare possibile nella top-30, issandosi occasionalmente ai margini della top-10, magari facendovi breccia se tutto dovesse girare per il verso giusto. Vedremo se Linda Zingerle, di un anno più giovane, saprà proporsi allo stesso livello. In epoca giovanile, la figlia d’arte era associata alle altre due altoatesine, ma in Coppa del Mondo è rimasta ben lontana dal livello espresso da Passler e Auchentaller.

A proposito di “due”, derubricare le valdostane Michela Carrara e Samuela Comola sarebbe un grave errore. Hanno ancora tanto da dare, considerando come non abbiano ancora raggiunto i 30 anni. Si parla di due ragazze capaci di realizzare exploit occasionali, sfiorando addirittura medaglie ai Mondiali. Non sono reduci dalla miglior stagione della carriera, ma nel biathlon attuale il prime si raggiunge proprio all’età alla quale si stanno approcciando. Quindi, chissà non possano regalarsi qualche gradita sorpresa.

A proposito di Valle d’Aosta, c’è anche Martina Trabucchi da tenere in considerazione, anello di congiunzione anagrafico e geografico tra il dinamico duo sudtirolese e quello valdostano. La venticinquenne della Vallée ha stupito nel mese di marzo, arrivando ad accarezzare la top-10. È stato un picco di rendimento, ma se dovesse essere ripetuto, per l’Italia significherebbe aggiungere una freccia alla propria faretra.

Come detto, sono in tante le azzurre più o meno allo stesso livello, quello del rigoglioso sottobosco della disciplina. Un habitat nel quale potrebbero prosperare rapidamente anche altre biathlete, a cominciare da Beatrice Trabucchi, sorella maggiore di Martina. Poi ci sono tutte le nuove leve, da Fabiana Carpella a Ilaria Scattolo, da Birgit Schölzhorn ad Astrid Plosch, da Sara Scattolo a Carlotta Gautero, solo per fare alcuni nomi.

Ce ne sono di dardi a disposizione, bisogna solo avere la pazienza di affinarli e la fiducia di vederli centrare i bersagli più grossi. Nella consapevolezza che Vittozzi rappresenta la punta di diamante, colei in grado di garantire quell’ombrello di risultati pesanti indispensabile per far crescere in tranquillità le più giovani.