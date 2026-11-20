Nelle ultime è emersa l’indiscrezione di un possibile viaggio di Jannik Sinner negli USA per ricevere un ulteriore consulto sul suo ginocchio. Sul tema è intervenuto Dario Puppo durante l’ultima puntata di Tennis Mania, trasmissione del canale YouTube di OA Sport: “Curioso che questa informazione venga fuori da Vanity Fair, che non ha questa missione giornalistica, come qualcun altro, e sarebbe curioso sapere come le viene ad avere, questo qualcun altro. Qui c’è un discorso di privacy, è un personaggio molto famoso e chiacchierato“.

Il telecronista di Eurosport ha espresso un desiderata: “Jannik potrebbe tranquillamente, soprattutto adesso, visto che sembra essere più disposto a comunicare, decidere di fare un’intervista con un media per davvero e dire quello che vuole dire. Altrimenti, come sempre ha fatto, non dire niente e lasciare alle speculazioni. Non sappiamo ancora cosa abbia al ginocchio, anche se sembra che quello di cui si è parlato per tante settimane sembra il suo reale problema“.

Dario Puppo ha poi proseguito: “Il tipo di problema che avrebbe Sinner non è un tipo di problema per cui ci si va ad operare: sono pochissimi i casi e non ci sono casi di atleti di questo livello. Non ha neanche tanti punti di riferimento se il problema fosse quello. Le informazioni degli ultimi giorni non hanno conferme ed è una cosa fastidiosa, ma è Sinner che deve decidere cosa dire. Penso che in un paio di occasioni ci siano state delle curve a gomito del pensiero di Sinner e del suo staff, sembrava pronto a rientrare in Asia, ma quando ha provato a intensificare il ritmo non ha trovato le risposte che voleva“.