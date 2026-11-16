Puppo: “Sinner in dubbio per gli Australian Open: il suo atteggiamento è cambiato”

La prestazione di Alexander Zverev contro Rafael Jodar nella prima giornata di incontri delle ATP Finals a Torino ha offerto diversi spunti di riflessione, soprattutto per quanto riguarda la crescita del tedesco e le difficoltà incontrate dal giovane spagnolo. Dario Puppo (giornalista/telecronista di Eurosport), nel corso dell’ultima puntata di TennisMania (in onda sul canale Youtube di OA Sport), ha analizzato anche la situazione di Jannik Sinner, soffermandosi sulle incognite legate al recupero dall’infortunio al ginocchio e sulla possibilità di vederlo in campo all’Australian Open.

“Non ero così sicuro che Zverev riuscisse a recuperare, ma secondo me è l’unico che può battere Carlos Alcaraz“. Il tedesco, secondo Puppo, ha dimostrato di poter rappresentare un avversario particolarmente insidioso per l’asso spagnolo, soprattutto grazie ai progressi compiuti con il dritto e alla solidità complessiva del suo tennis.

Il giornalista si è poi soffermato sulla situazione di Jodar, ponendo l’accento anche sulla gestione del suo percorso professionale e sulla scelta di affidarsi al solo padre nel proprio angolo. “Non mi piace quell’immagine di Jodar con il solo papà nel box. Il padre è straordinario, giù il cappello per quello che ha fatto. Se non hanno deciso di inserire nessun’altra figura, è un peccato che non sia arrivata una partita contro Alcaraz. Sarebbe finita malissimo e si sarebbero accorti che, con questo assetto, non possono andare avanti“.

Il collega di Eurosport non ha dubbi sulle difficoltà che il giovane spagnolo avrebbe incontrato contro il connazionale: “Su qualunque superficie, se Alcaraz sta bene, gli impartisce una lezione paragonabile a quella subìta da Carlitos contro Nadal a Madrid nel 2021. Non ho dubbi: lo asfalta, perché con un tennis del genere Jodar rischia di subire un’imbarcata. Al di là dell’immagine, c’è un problema. Da un lato ammiro questa impostazione, ma ci sono limiti evidenti“.

Un tema che si intreccia con la necessità di costruire uno staff adeguato. Puppo ha ricordato anche i contatti tra la famiglia Jodar e Juan Carlos Ferrero, con l’obiettivo di valutare una possibile collaborazione. “Gli Jodar hanno parlato con Ferrero per capire se ci fosse la giusta chimica. Ferrero si era proposto anche a Sinner e il clan di Jannik aveva ragionato sulla possibilità. Da quello che si è capito, però, l’allenatore spagnolo ha intuito che con la famiglia Jodar si sarebbe andati in una direzione diversa“.

Il confronto con il percorso di Sinner è inevitabile. “L’importanza di avere un tecnico all’altezza emerge soprattutto nell’analisi della sconfitta. È un aspetto che ti aiuta moltissimo. Nel tennis è complicato costruirsi da soli tutte queste informazioni. Si parla di Norman con Sinner per migliorarlo nei piccoli dettagli. Anche Jannik vuole continuare a crescere, mentre a Jodar manca qualcuno che abbia vissuto il tennis a un certo livello e sappia trasmettergli determinate conoscenze“.

Puppo ha quindi ricordato la particolarità dell’ascesa del giovane spagnolo: “La sua vicenda è particolare perché in Spagna non era considerato un prospetto di primo piano. Il nome indicato era quello di Landaluce, mentre lui era più indietro. Poi, con il passaggio al college, è scattato qualcosa e in dodici mesi ha fatto quello che nessuno era riuscito a fare“.

Si è entrati nei dettagli su Sinner e il nodo del recupero dall’infortunio. Puppo ha sottolineato come Sinner debba rispettare un percorso graduale, senza forzare i tempi, ma anche come la situazione non sembri ancora sufficientemente definita. “Ha fatto capire che deve seguire il protocollo, ma allo stesso tempo deve ricostruire il tono muscolare. Poi dovrà affrontare un lavoro intenso e, una volta ricevuti tutti gli ok, capire se il dolore è scomparso. Al momento, però, non ci siamo ancora“.

Il giornalista ha evidenziato anche il cambiamento nell’approccio del campione azzurro: “È in dubbio la sua partecipazione all’Australian Open e il suo atteggiamento è cambiato. Quando lo abbiamo aspettato in passato, penso che sarebbe andato in campo con meno remore“. Un aspetto che potrebbe incidere sulle scelte delle prossime settimane, anche perché l’obiettivo non può essere soltanto quello di tornare a giocare, ma di farlo nelle migliori condizioni possibili.

Infine, Puppo ha lasciato aperta la possibilità di un rientro anticipato rispetto allo Slam australiano: “Il fatto che abbia detto di voler giocare prima potrebbe essere legato alla necessità di togliersi un po’ di ruggine“. Molto, tuttavia, dipenderà dall’evoluzione del recupero.