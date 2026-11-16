L’orgoglio di Zverev: “Sinner non è umano, ma sono io ad aver avuto la stagione migliore”

Alexander Zverev ha cominciato nel migliore dei modi la sua avventura alle ATP Finals di Torino, conquistando il primo successo da quando è numero 1 del mondo. Contro lo spagnolo Rafael Jódar, battuto con un doppio 6-4, il tedesco ha dato costantemente l’impressione di avere in pugno la partita, sostenuto da un servizio strepitoso (81% di prime). Ai microfoni, il nativo di Amburgo ha poi voluto togliersi qualche sassolino dalle scarpe.

Il punto di partenza è la soddisfazione per la prestazione. “Sono soddisfatto. Di solito sono noto per non iniziare i tornei con troppa intensità, ma oggi credo di aver iniziato la competizione molto bene. Vincere 6-4, 6-4 è un risultato che accetto sempre, soprattutto contro un giocatore top 10. Quindi sono contento della partita“.

Sul servizio, però, Sascha è stato onesto nel ridimensionare gli entusiasmi: “Ho disputato set in cui ho messo a segno il 100% delle prime di servizio e altri in cui non ho perso nemmeno un punto al servizio. Non so se entrambe le cose siano mai successe nello stesso set, ma ricordo di esserci riuscito. Quindi, per rispondere alla tua domanda, sicuramente ho servito meglio in altri momenti della mia carriera, ma sono decisamente molto soddisfatto della mia prestazione di oggi“.

Il capitolo più acceso riguarda il bilancio contro i top-10 nel 2026, che si ferma a 3-9. Il tedesco ha voluto rimettere i numeri nella giusta prospettiva: “Prima di tutto, vorrei chiarire una cosa. Sei di quelle sconfitte sono state contro Jannik. Possiamo escluderlo dalle statistiche? È un robot, non un essere umano. Quindi sottraiamo quelle sei. Un’altra è stata contro Carlos, il che ci lascia con sette. Non ricordo nemmeno contro chi fossero le altre due“.

E ancora: “Ma la top-10 è cambiata tantissimo in questa stagione. C’è un’enorme differenza tra com’era all’inizio dell’anno e com’è adesso. Se guardate il mio record contro i giocatori che sono qui, cioè gli otto migliori al mondo in questo momento, ho un bilancio di sei vittorie e due sconfitte contro di loro“.

Interrogato sull’attenzione che dedica a simili statistiche, ha risposto: “Non particolarmente. Alla fine, sono commenti che si sentono dall’esterno, ma non ci presto molta attenzione. Penso di aver fatto una stagione fantastica. Inoltre, stiamo assistendo all’emergere di una nuova generazione di giocatori che quest’anno ha fatto un enorme salto di qualità, passando dal 20° al 25° posto in classifica e entrando nella top 10. Questo ha causato molti cambiamenti in classifica. Ma, se ci concentriamo sui giocatori che sono qui, i miei risultati contro di loro sono piuttosto buoni“.

Non poteva mancare il tema del miglior giocatore del mondo, sul quale Zverev non ha arretrato: “Credo sinceramente di aver disputato la migliore stagione di tutti i giocatori, ma dobbiamo anche considerare alcune circostanze. Per rispetto verso gli altri, dobbiamo ricordare che Jannik è infortunato da Wimbledon e che anche Carlos ha saltato parte della stagione per problemi fisici. Se parliamo dei tornei del Grande Slam, che sono i più importanti del calendario e l’obiettivo principale che mi ero prefissato quest’anno, penso di essere stato il miglior giocatore al mondo. Ne ho vinti due, ho raggiunto le semifinali di un altro, dove sono arrivato a un solo game di servizio dalla finale, e ho anche giocato la finale di Wimbledon“.

Il riconoscimento a Sinner, tuttavia, è arrivato senza esitazioni: “Non c’è dubbio che Jannik sia stato il migliore nei Masters1000. Ha vinto i primi cinque tornei di questa categoria a cui ha partecipato e non ha perso una sola partita in questa stagione. Ma, se consideriamo l’intero calendario, ciò che conta davvero è chi ha avuto la stagione migliore e chi ha mantenuto il livello più alto negli ultimi dodici mesi. E penso che quello sia stato io“.

Infine, Zverev ha raccontato il peso del nuovo status di numero 1, mettendolo a confronto con quanto vissuto a Parigi: “Credo che la grande differenza rispetto a quello che mi è successo, ad esempio, a Parigi, sia che ora sono al primo posto della classifica mondiale da circa due settimane. A Parigi, c’erano ancora tantissime cose che mi preoccupavano. Quando sai che diventerai il numero uno, ma finalmente raggiungi quella posizione, improvvisamente tutto assume una dimensione diversa. Si accumulano un sacco di cose ed ero piuttosto esausto. A Parigi, facevo fatica a concentrarmi sul tennis perché avevo troppi pensieri per la testa. Non riuscivo a concentrarmi davvero sul gioco“.

La conclusione è un’istantanea di leggerezza ritrovata: “Oggi, però, mi sentivo molto diverso. Mi sono divertito molto in campo, ho giocato con un senso di libertà e mi sentivo molto più leggero. A Parigi mi sentivo appesantito, come se portassi un peso eccessivo. Oggi, invece, mi sentivo padrone del mio corpo e riuscivo a giocare in modo naturale. A dire il vero, mi sono divertito moltissimo a giocare a tennis“.