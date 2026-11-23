Nuova puntata di TennisMania, che con Dario Puppo e Guido Monaco, sul canale YouTube di OA Sport, si sofferma su quanto accade alle ATP Finals da una parte, ma dall’altra non dimentica l’altro grande tema che in Italia tiene banco, quello di Jannik Sinner e della questione che si lega a un’operazione che potrebbe esserci come non esserci. In questo senso le parole qui raccolte sono quelle di Puppo.

Si parte dal tema degli ultimi articoli legati alla situazione in essere: “Io e Guido (Monaco) abbiamo letto la pagina della Gazzetta, questo articolo di Federica Cocchi che evidentemente ha informazioni di prima mano. E’ stata analizzata bene la situazione di Sinner relativamente alle varie ipotesi prese in considerazione”. Proseguendo poi: “Noi ci basiamo sulle vere fonti, senza andare oltre. Chi fa ipotesi in punta di piedi e con informazioni fa parte di quello che noi cerchiamo“.

Puppo poi spiega ciò che ha inteso: “Per quello che ho capito io, si tratterebbe di un’operazione che non si fa per il problema che ha Sinner. Noi non sappiamo esattamente cosa sia, ma si presume ormai sia questa bandelletta più volte citata. Sono state fatte delle operazioni dal finlandese (Lempainen, N.d.R.) che è stato definito un interventista. Se Jannik prende in considerazione un consulto con il finlandese che, come è stato scritto, è a Milano per un convegno“. E poi: “Va in controtendenza l’intervento che Cahill ha fatto a Tennis Channel, che ha spiegato quanto sia frustrante il momento di Sinner“.

Diventa anche particolare la valutazione dell’altra cosa che ha rallentato il recupero di Sinner: “Io penso che anche l’operazione alle tonsille gli abbia dato ulteriore motivo di preoccupazione. Forse questo problema si sarebbe potuto affrontare in un altro momento“.

Chiaramente qui siamo in un territorio che nessuno pensava fosse così accidentato: “Faccio una premessa: secondo me dire che lo staff di Sinner ha sbagliato sulla gestione dell’infortunio vuol dire che bisogna tenere conto che si è andati su un terreno sconosciuto e inesplorato nel mondo del tennis. Io penso che non si credesse, come ha detto anche Cahill parlando di una cosa così piccola, che il problema diventasse così grande. Non è un infortunio come quando si rompe il crociato, sul quale c’è già una letteratura o un percorso guidato“. E infine: “Mi ha colpito Sinner a Milano quando ha detto che per la prima volta non ha il controllo. Adesso siamo ad un bivio: va presa una strada“.