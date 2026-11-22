Ci era riuscito Roger Federer, nel 2009, a completare l’intero cerchio: aveva 27 anni quando riuscì a rompere l’ultimo tabù, quello del Roland Garros. Era lo Slam che, a causa di Rafael Nadal, fino a quel momento gli era sempre sfuggito, e non avrebbe mai più portato a casa. Per il resto, aveva già vinto tutto nel 2004, e avrebbe potuto farcela già a nemmeno 24 anni se non fosse comparso sulla strada il mancino di Manacor.

Ci riesce, ora, Carlos Alcaraz. E quei 23 anni che erano stati fatali al nativo di Basilea, nell’occasione, sono invece al fianco del murciano. Va pur detto: quest’anno non è stato esattamente il migliore che Alcaraz potesse immaginarsi. I due tornei che gli servivano per chiudere il cerchio, però, li ha portati a casa. Australian Open a inizio anno, ATP Finals a fine anno. E così è il più giovane di sempre ad aver vinto i quattro Slam e il torneo dei maestri. 23 anni, 6 mesi e 17 giorni da una parte, 27 anni, 9 mesi e 30 giorni dall’altra.

Premesso che le ATP Finals, anche con il vecchio nome di Masters, permettono di compiere i ragionamenti sopraindicati fin dal 1970, dunque escludendo una schiera importante di campioni, sono stati solo altri due quelli in grado di compiere quest’impresa in campo maschile. In entrambi i casi il nodo discriminante è stato il Roland Garros. Nel 2016, dopo numerosi tentativi andati a vuoto, Novak Djokovic riuscì finalmente a portare a casa la Coppa dei Moschettieri battendo in finale Andy Murray: a 29 anni e 14 giorni, in quel momento, deteneva tutti i quattro tornei maggiori. Ma la storia più incredibile è quella di Andre Agassi: dai bassifondi del 1997 alla resurrezione e a una finale vinta con una clamorosa rimonta, nel 1999, contro l’ucraino Andrei Medvedev. Aveva 29 anni, 1 mese e 8 giorni. Di fatto, Alcaraz è l’unico ad aver chiuso il cerchio con le Finals (o il Masters, che dir si voglia).

Vale la pena soffermarsi anche su chi ce l’ha fatta in campo femminile. Qui ce l’hanno fatta in cinque, e in questo senso il record assoluto resterà probabilmente impossibile da battere, perché corrisponde ai 19 anni, 2 mesi e 27 giorni di Steffi Graf nel 1988, l’anno di grazia della tedesca in cui si prese sia il Grande Slam che l’oro olimpico. Ma il Masters femminile lo aveva già vinto. Poi ci sono i 21 anni, 3 mesi e 30 giorni di Serena Williams quando chiuse la questione con gli Australian Open 2003 e i 25 anni, 1 mese e 21 giorni di Maria Sharapova quando vinse il Roland Garros 2012. Il quadro si chiude con le due che, forse, hanno dato vita alla rivalità più grande che il tennis abbia mai avuto in assoluto: Martina Navratilova e Chris Evert. La prima completò la serie nel 1983, con gli US Open, a 26 anni, 10 mesi e 23 giorni, la seconda con gli Australian Open 1982 a 27 anni, 11 mesi e 14 giorni. Piccolo dettaglio: allora c’erano ancora varie resistenze ad andare a giocare Down Under. La qual cosa, per un certo numero di versi, è anche un’ulteriore nota di merito.