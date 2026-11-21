Il ritorno in campo di Jannik Sinner resta avvolto dall’incertezza. Il problema al ginocchio destro, che tiene lontano dai campi il campione altoatesino dal trionfo di Wimbledon dello scorso 12 luglio, continua infatti a richiedere particolare attenzione, alimentando interrogativi sui tempi di recupero e sulle possibili soluzioni per arrivare a una guarigione definitiva.

Nella conferenza stampa organizzata a Milano per l’evento Allianz, circa dieci giorni fa, Sinner aveva spiegato di dover seguire un preciso “protocollo” e di voler fare affidamento sulle indicazioni dei medici. L’obiettivo era tornare in tempo per gli Australian Open, senza escludere la possibilità di disputare qualche torneo prima dello Slam di Melbourne.

Negli ultimi giorni, tuttavia, sono emerse indiscrezioni meno rassicuranti, secondo cui lo staff starebbe valutando due strade: proseguire con una terapia conservativa oppure prendere in considerazione un intervento chirurgico, qualora il problema non dovesse risolversi. Sostanzialmente, il ginocchio darebbe ancora fastidio.

A fornire qualche indicazione in più è stato Darren Cahill, ex allenatore dell’azzurro, che ai microfoni di Tennis Channel ha raccontato le difficoltà incontrate da Sinner durante la riabilitazione. L’australiano ha sottolineato quanto sia stato frustrante convivere così a lungo con un disturbo apparentemente di lieve entità, soprattutto per un atleta abituato a trascorrere gran parte del proprio tempo in campo.

“È stato frustrante, senza dubbio. Qualcosa di così piccolo che è rimasto lì a infastidirlo per così tanto tempo. Hai ragione, il suo atteggiamento, la sua capacità di sorridere, di affrontare la riabilitazione frustrante che sta facendo e che per lui è stata noiosa. 3-4 ore in palestra a fare un mucchio di esercizi per recuperare la forza nella gamba e rimettere a posto il ginocchio“, ha dichiarato.

Cahill ha quindi evidenziato la professionalità con cui Sinner sta affrontando questo periodo lontano dalle competizioni, rimarcando soprattutto la fiducia che il giocatore continua a riporre nel proprio staff medico e fisioterapico. Un atteggiamento che, secondo il tecnico australiano, rappresenta un elemento importante nel percorso verso il recupero.

“È stato difficile per lui, ma il suo atteggiamento in tutto questo è stato al 100% e si fida del medico e del fisioterapista ed è sulla strada giusta. Incrocio le dita che tornerà in campo prestissimo“, ha concluso il coach aussie.

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