Si chiude una settimana da tour de force con l’ultimo sforzo. Il campionato di Serie A1 maschile è pronto a tuffarsi in vasca per vivere le emozioni della decima giornata del girone di andata. Sembra tutto pronto per un sabato di grandi emozioni in cui il ruolo di campo principale spetta a Genova.

Sarà infatti la piscina della Sciorba a ospitare il big match Pro Recco-RN Savona. I biancocelesti, grazie al netto successo conquistato mercoledì ad Acilia contro la neopromossa Lazio, hanno ottenuto il primato solitario in classifica. I biancorossi, dal canto loro, sono reduci, nonostante la sconfitta ai rigori, da un’ottima prestazione contro l’AN Brescia nello scontro diretto del turno infrasettimanale. Il pronostico appare chiuso, ma la truppa allenata da Alberto Angelini scenderà in acqua con la voglia di vender cara la pelle e cosciente di non avere nulla da perdere.

L’AN Brescia riprende la propria corsa dalla sfida interna con la De Akker. Il match contro i felsinei rappresenta per la truppa allenata da Bovo l’occasione della prova generale in vista del prestigioso appuntamento europeo di mercoledì prossimo contro i serbi del Radnicki.

Storia e blasone s’incrociano alla Scandone per il derby partenopeo Circolo Canottieri Napoli-Circolo Nautico Posillipo. La formazione giallorossa ha bisogno della carica di adrenalina della stracittadina per provare a invertire un trend negativo fatto di sei sconfitte di fila dopo le prime due vittorie. I rossoverdi, sul versante opposto, sono reduci dall’eccellente periodo scandito da cinque vittorie consecutive in tutte le competizioni e vogliono preparare nel modo migliore la decisiva sfida europea di giovedì prossimo contro la Honved.

Riparte dalla difficile sfida interna con la Pallanuoto Trieste il cammino del Telimar. La compagine allenata da Ivano Quartuccio, pur se sconfitta, anche alla Scandone con i rossoverdi ha dimostrato la sua crescita e proverà a sfruttare il sostegno del pubblico amico per riuscire a piegare la resistenza di una squadra avversaria che esprime pallanuoto di qualità. I palermitani, per alimentare le proprie ambizioni, hanno però bisogno della partita perfetta soprattutto in fase difensiva considerando il fatto che il collettivo allenato da Willy Molina vanta uno straordinario potenziale.

Il calendario propone tre sfide che mettono in palio punti dall’elevato peso specifico in zona salvezza. Alla Caldarella si gioca infatti Circolo Canottieri Ortigia-Iren Genova Quinto, la Roma Vis Nova riceve la Lazio Nuoto in un nuovo derby capitolino e il Chiavari Nuoto attende alla Mario Ravera la Training Academy Olympic Roma.