Primoz Roglic sul ritiro: “Non si sa mai”. Tante ipotesi: in squadra con Pogacar?

Il futuro di Primoz Roglic in vista del 2027 resta molto incerto: ritiro o prosieguo? Un rebus che per il momento il ciclista sloveno non ha ancora risolto, anche perché ci sono diverse possibilità aperte pensando al suo futuro.

In un’intervista a Cyclingnews, il vincitore del Giro d’Italia 2023 ha affermato: “Credo dipenda da come ti senti o dallo stato in cui ti trovi. Di solito si tratta solo di stanchezza: quando sei esausto e il corpo ti implora di fermarti, inizia una lotta contro quella voce interiore che vorrebbe arrendersi”.

Poi il classe 1989 ha aggiunto: “Certo, subentra anche la tristezza, ma noi andiamo avanti, senza darle ascolto. Le persone che incontri lungo il cammino, o che ti incontrano, e che ti ritrovi accanto, finiscono per influenzarti. Sì, hanno lasciato un segno in me; come ho già detto, sono sempre aperto a imparare, a scoprire cose nuove. E più impari, più ti rendi conto di quanto ancora non sai: è un processo che non ha mai fine”.

Dopo aver chiuso il suo contratto con la Red Bull-BORA-hansgrohe, per Roglic non mancano le “tentazioni” legate al ciclo-mercato. Continui rumors riportano: un eventuale ritorno alla Visma | Lease a Bike, un’inattesa firma per la Lotto Intermarché, senza dimenticare squadre come la Pinarello Q36.5 o la Unibet Rose Rockets (quest’ultima però dovrebbe capire con quale disponibilità economica).

E se invece fosse la Tudor a risolvere la partita sistemando Roglic come uomo da Grandi Giri? Attenzione, perché all’orizzonte – SpazioCiclismo – segnala anche un “pazzo approdo” alla UAE Team Emirates-XRG da gregario di lusso del connazionale Tadej Pogačar.