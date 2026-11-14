Perugia-Trento oggi, Supercoppa Italiana volley 2026: orario prima semifinale, tv, programma, streaming

Sei giorni dopo il tie-break della BTS Arena, Perugia e Trento si ritrovano con una finale in palio. In campionato l’Itas ha vinto il primo e il terzo set, ma per due volte ha visto la Sir riprendere in mano la partita. A Parma si riparte da quel 3-2, con una differenza sostanziale: stavolta non ci sono punti da dividere. Per Trento c’è anche un conto aperto con la scorsa edizione della Supercoppa, quando gli umbri si imposero per 3-0 proprio in semifinale.

Sir Susa Scai Perugia-Itas Trentino aprirà la Final Four sabato 14 novembre alle 15.30 al PalaRaschi. Alle 18.00 si giocherà Rana Verona-Cucine Lube Civitanova. Entrambe le sfide saranno trasmesse in diretta su Rai Sport e VBTV. A contendersi il primo trofeo della stagione sono le quattro rappresentanti italiane in Champions League. Perugia ha anche un traguardo in più: l’ottava Supercoppa le permetterebbe di superare Treviso nell’albo d’oro e allungherebbe a cinque la sua serie di titoli consecutivi.

Il confronto di domenica ha spiegato perché la squadra di Angelo Lorenzetti sia ancora imbattuta e guidi la SuperLega con 16 punti e sei vittorie. A Trento ha attaccato con il 70% e ha segnato 12 punti a muro. Ferre Reggers ne ha firmati 26, Oleh Plotnytskyi 22 e Kamil Semeniuk 18. Il problema per l’Itas non è soltanto arginare Reggers: quando la ricezione tiene, Simone Giannelli può alternare il gioco sulle bande ai primi tempi, sfruttando le diverse soluzioni offerte da Sanguinetti, Loser, Crosato e Solé.

Per cambiare il risultato, Trento deve dare a Riccardo Sbertoli più libertà di scelta. Alessandro Michieletto, tornato sui livelli precedenti all’infortunio, ha messo a terra 23 punti nell’ultimo incrocio; Theo Faure ne ha aggiunti 16. Il peso dei due terminali non è però bastato quando la battuta umbra ha allontanato la ricezione dalla rete. La tenuta di Michieletto e Daniele Lavia in seconda linea può aiutare l’Itas a coinvolgere Flavio e Nedeljkovic, evitando di consegnare al muro avversario troppi palloni prevedibili. Marcelo Mendez ha anche una carta da giocare a gara in corso: Adriano Xavier ha già inciso dalla panchina nel 3-2 contro Piacenza.

Il duello tra battuta e ricezione può spostare l’equilibrio in entrambe le direzioni. Perugia cercherà di riprodurre la pressione che le ha permesso di prendere il controllo nel quarto set e nel tie-break. L’Itas dovrà a sua volta togliere a Giannelli la possibilità di giocare con continuità vicino alla rete, senza regalare troppi punti dai nove metri. La Supercoppa non decide il valore di una stagione, ma dirà subito chi sa trovare risposte quando la partita cambia e non c’è una seconda occasione.

Il fischio d’inizio è in programma al PalaRaschi di Parma sabato 14 novembre con inizio alle 15.30. E’ prevista la diretta Tv su Raisport, mentre la diretta streaming sarà disponibile a pagamento su Vbtv e gratuitamente su Rai Play. OA Sport vi fornirà la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match tra Sir Susa Scai Perugia e Itas Trentino.

CALENDARIO SUPERCOPPA VOLLEY MASCHILE OGGI

Sabato 14 novembre – PalaRaschi di Parma

Ore 15.30: Sir Susa Scai Perugia vs Itas Trentino. – Diretta tv su Raisport

PROGRAMMA SUPERCOPPA VOLLEY MASCHILE: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport

Diretta streaming: Vbtv e Rai Play

Diretta Live testuale: OA Sport