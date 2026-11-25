Il Mondiale per Club avvicina il secondo confronto stagionale tra le prime due della Superlega. Giovedì 26 novembre alle 20.30, al Pala Barton Energy, la Sir Susa Scai Perugia ospita la Cucine Lube Civitanova nell’anticipo della decima giornata, spostato per consentire agli umbri di preparare la trasferta iridata di metà dicembre. A undici giorni dalla finale di Supercoppa vinta dalla squadra di Angelo Lorenzetti rimontando due set, le due imbattute del campionato tornano a misurarsi con punti pesanti per il vertice.

Perugia difenderà il titolo mondiale dal 15 al 20 dicembre in Polonia. Dopo il terzo trionfo conquistato nel 2025 a Belém, gli umbri cercheranno il quarto titolo della propria storia. La prima fase si disputerà a Katowice, dove la Sir affronterà nella Pool B i brasiliani del Sada Cruzeiro, gli egiziani dell’Al Ahly e gli indonesiani del Jakarta Bhayangkara Presisi. Le prime due accederanno alle semifinali del 19 dicembre a Częstochowa, sede anche delle finali del giorno successivo. Un impegno che richiede di liberare spazio nel calendario e spiega anche l’anticipo con Padova già disputato il 28 ottobre.

Quella partita in più contribuisce a definire l’attuale classifica. La Sir è prima con 19 punti e sette vittorie, mentre la Lube segue a 18 dopo sei incontri, tutti vinti da tre punti. Civitanova ha lasciato appena due set alle avversarie, Perugia quattro, passando attraverso due tie-break. Il confronto offre quindi ai marchigiani la possibilità del sorpasso e agli umbri quella di consolidare il comando, pur mantenendo una gara in più. La Supercoppa ha mostrato quanto possano essere sottili le differenze. Civitanova ha prodotto nove ace e tredici muri, numeri che confermano la capacità di mettere in difficoltà anche un attacco ricco di alternative. Perugia ha risposto con una distribuzione più ampia, valorizzando i centrali e mantenendo efficacia nonostante una ricezione spesso sotto pressione. Per giovedì il tema sarà proprio questo. La Lube dovrà dare continuità alla battuta e trasformare il lavoro a muro in occasioni da chiudere, mentre la Sir cercherà di impedire che il servizio marchigiano condizioni le scelte di Giannelli.

Il regista azzurro, MVP della finale di Parma, può contare sulla crescita di Ferre Reggers, autore a Piacenza di 19 punti con il 75% in attacco. Il belga offre peso sulla palla alta, ma sarà importante utilizzarlo con equilibrio. In Supercoppa aveva subito sette muri, segnale della qualità delle letture marchigiane quando la costruzione diventava prevedibile. Il coinvolgimento di Loser e Sanguinetti servirà a trattenere i centrali ospiti, aprendo spazi anche a Semeniuk e Plotnytskyi. Proprio Sanguinetti aveva chiuso la finale con 14 punti e il 68% offensivo, confermandosi una risorsa importante nei momenti di maggiore pressione.

Dall’altra parte, Simeon Nikolov dovrà alimentare la potenza di Aleksandar senza concentrare tutto il carico sull’opposto. I 28 punti del fratello maggiore in Supercoppa, con cinque ace, raccontano il potenziale della Lube, ma contro il sistema difensivo umbro serviranno anche le soluzioni di Bottolo e Loeppky. Il canadese arriva dall’80% in attacco contro Prata, mentre Bottolo può incidere al servizio e contribuire alla tenuta del primo tocco. La collaborazione con Balaso sarà essenziale per consentire al giovane palleggiatore bulgaro di mantenere velocità e varietà.

Anche il confronto al centro merita attenzione. Contro Prata Jackson Howe, che ruispetto a domenica scorsa ha preso il posto di Klimes, ha firmato 13 punti, otto attacchi vincenti su otto e cinque muri, offrendo a Medei un’opzione diversa rispetto al sestetto iniziale della Supercoppa. La sua presenza, insieme a Gargiulo, può rendere più incisiva la fase break marchigiana, ma richiede una ricezione che permetta di utilizzare il primo tempo. Perugia proverà a limitarla alternando bersagli e profondità, cercando pressione senza pagare un numero eccessivo di errori.

Le due squadre arrivano da successi netti, ma giovedì dovranno soprattutto saper gestire i passaggi meno favorevoli. Coperture, difesa e qualità delle ricostruzioni peseranno quanto i duelli individuali. La Sir cerca un’altra conferma prima di affrontare un dicembre fitto di impegni, la Lube vuole tradurre la continuità del campionato in una vittoria contro l’avversaria che le ha appena sottratto il primo trofeo stagionale.