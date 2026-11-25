Dall’operazione al ginocchio di Jannik Sinner alle ATP Finals 2026 che hanno visto il trionfo di Carlos Alcaraz, senza dimenticare l’imminente Coppa Davis con la squadra azzurra che farà il suo esordio contro la Corea del Sud. Sono tanti i temi trattati a TennisMania, il programma in onda sul canale YouTube di OA Sport, nel quale come sempre è intervenuto Dario Puppo insieme ai colleghi Guido Monaco e Massimiliano Ambesi.

Puppo si è soffermato ovviamente all’inizio sulla situazione di Jannik Sinner: “In tutti questi mesi neanche Jannik sapeva esattamente quale fosse il danno del ginocchio e lo verrà a sapere solo dopo l’operazione. Loro si sono basati sui consigli della prima struttura a cui si sono affidati, poi evidentemente non ha funzionato. Bisogna comunque dire che questa situazione della bandelletta non era mai capitata nel tennis e quindi non c’era una casistica per un tennista. Nel weekend è stata presa la decisione per operarsi, perché era davvero l’ultima cosa che era stata considerata vista l’attesa”.

Ancora sull’infortunio dell’altoatesino: “Gente esperta ha detto che anche quelle cadute a Wimbledon, in particolare quella con Kecmanovic, non fanno nascere questo problema alla bandelletta, ma piuttosto altre situazioni. Si presume che sia stato un problema di sovraccarico e sicuramente c’è stato visto che ha fatto un lavoro incredibile nei primi mesi dell’anno e poi anche a Wimbledon”.

L’attenzione si sposta poi sull’ultimo atto delle ATP Finals 2026: “Una bella finale dove entrambi hanno messo tutto quello che avevano, nonostante delle difficoltà abbastanza evidenti. Poi ho sentito dire che la partita l’abbia persa Zverev perché ha commesso molti più errori, ma la trovo una cosa allucinante, significa non sapere di tennis”.

Puppo analizza la partita, soffermandosi anche sul problema avuto al piede da Zverev: “L’inizio della partita poteva anche andare diversamente, ci sono stati molti game lottati, lunghi e Zverev poteva anche non farsi così travolgere. Io non ho mai visto giocare così bene di rovescio Alcaraz, riusciva a trovare gli angoli migliori contro un avversario che sappiamo benissimo che è quasi intoccabile da quel lato. Va comunque rimarcato che Zverev mi è sembrato avesse dei problemi alla gamba destra e soprattutto alla caviglia. Nella seconda parte del secondo set più volte si è anche fermato al servizio, perché gli mancava la spinta. Aveva un problema al servizio già all’inizio e quindi bisogna anche dire che Zverev non era nelle migliori condizioni per poter sfruttare la sua arma migliore“.

Un Alcaraz diverso al rientro per il giornalista di Discovery: “Mi ha colpito molto l’atteggiamento che di recente ha avuto Alcaraz. Tranne in una piccola occasione con Shelton, che ha avuto un piccolo sfogo per come stava giocando, altrimenti è sempre stato sul pezzo, molto concentrato anche rispetto a tornei precedenti. Mi è sembrato molto meno espansivo nel mostrare la gioia che provava a fare queste partite. Mi è sembrato che si tenesse molto di più le cose, restando più focalizzato, forse anche per via del problema muscolare, evitando di disperdere energie mentali ulteriori”.

In chiusura un punto sulla Coppa Davis e su quali mosse potrebbe fare il capitano Filippo Volandri: “Cobolli viene da un torneo difficile e forse potrebbe anche starci l’idea di far giocare Berrettini in singolare contro la Corea per riposare anche mentalmente e non avere subito pressioni. Poi credo sia importante tenersi Berrettini come carta da giocare per il doppio dalla semifinale in avanti, mentre forse un po’ meno con la Corea, con Matteo che ti dovrebbe garantire comunque un punto abbastanza tranquillamente. Poi secondo me in semifinale devi andare con Musetti e Cobolli, anche perché Musetti essendo il numero due potrebbe anche lanciarti sull’1-0 nei turni successivi”.

CLICCA QUI PER RIVEDERE LA PUNTATA COMPLETA