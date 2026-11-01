Seguici su
LEGGI OA SPORT SENZA PUBBLICITÀ
ABBONATI

GP MalesiaMotoGP

Pedro Acosta ammette: “In rettilineo perdevo tanto, conquistare il secondo posto così mi soddisfa”

Pubblicato

3 minuti fa

il

Per approfondire:
Pedro Acosta
Pedro Acosta / MotoGP.com Press

Pedro Acosta si è dovuto accontentare della piazza d’onore nel GP della Malesia, quartultimo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. Sul circuito di Sepang si è assistito al dominio di Marc Marquez.

Il pilota spagnolo della Ducati, campione del mondo in carica, molto probabilmente ha ipotecato il suo decimo titolo in carriera, l’ottavo in top-class. Una condotta di gara estremamente razionale e decisa che gli ha permesso di prevalere per dispersione, davanti ad Acosta e al fratello Alex Marquez (Ducati Gresini). A completare la top-5 l’Aprilia Trackhouse del giapponese Ai Ogura e la KTM Tech3 di Enea Bastianini. Solo sesto Marco Bezzecchi (Aprilia Racing).

Acosta, dopo essersi imposto nella Sprint, ha comunque ottenuto un piazzamento considerevole in sella alla KTM. “Si è visto in tv. Mi mancava tanta velocità in rettilineo. Dobbiamo continuare così, siamo vicini al terzo posto del campionato e dobbiamo proseguire con KTM così“, le sue parole a Sky Sport.

Aggiungi OA Sport come Fonte preferita su Google

Ho usato la testa, quando vedevo che non potevo superare Alex nei primi giri per il differenziale in rettilineo, ho pensato un po’ a gestire la situazione e di salvare le gomme. Dopo ho provato a spingere nella seconda parte della gara e ha funzionato. Sono felice per aver espresso il 100% del mio potenziale“, ha concluso.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI
Argomenti correlati: