LIVE MotoGP, GP Malesia 2026 in DIRETTA: Marquez domina il warm-up. Alle 8.00 la gara

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LA CRONACA DEL WARM-UP

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP della Malesia, quartultimo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. Sul circuito di Sepang assisteremo a una gara che potrebbe rivelarsi praticamente decisiva per l’assegnazione del titolo di quest’anno nella top-class.

Come è noto, lo spagnolo Jorge Martin è stato costretto a dare forfait per quel che rimane del round malese. Dopo aver concluso la FP2, il pilota spagnolo dell’Aprilia ha deciso di ritirarsi da questa tappa e curarsi al meglio possibile, vista la sua frattura al braccio destro, frutto della caduta nella Sprint di Phillip Island.

Proprio per questo motivo, Marc Marquez ha la possibilità di piazzare l’allungo decisivo ai fini dell’iride. Il Cabroncito, secondo ieri nella Sprint di Sepang alle spalle di Pedro Acosta, ha portato il proprio margine a 19 punti su Martin. Se l’alfiere della Ducati dovesse prevalere nel GP, il suo margine salirebbe a 44 lunghezze e significherebbe ipotecare il Mondiale.

Marquez, comunque, non correrà alcun rischio come la gara del sabato ha dimostrato, nella consapevolezza di poter solo guadagnare da questa situazione. Cercheranno di far propria la tappa malese, dunque, Acosta, molto combattivo in sella alla KTM, Alex Marquez (Ducati Gresini) e Marco Bezzecchi (Aprilia).

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del GP della Malesia, quartultimo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 03.40 italiane con il warm-up, mentre la gara inizierà alle 08:00 nostrane. Buon divertimento!