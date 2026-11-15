Paul Seixas batte il campione del mondo e vince il Criterium di Saitama. Chiusura con la ciliegina

Paul Seixas ha vinto il Tour de France Criterium di Saitama, andato in scena nella località giapponese. Il giovane fuoriclasse francese ha chiuso la stagione in bellezza, con un successo in un evento di esibizione, disputato per la dodicesima volta nel sobborgo di Tokyo sotto l’organizzazione di ASO (la stessa società che tesse le fila della Grande Boucle).

Il vincitore dell’ultimo Giro di Lombardia ha dato vita a un acceso duello con lo statunitense Brandon McNulty, Campione del Mondo in gara con la maglia iridata. L’alfiere della Decathlon CMA CGM ha seguito un attacco a tre giri dal termine ed è andato via insieme a McNulty, Torstein Træen e Oscar Onley. Successivamente l’americano ha rilanciato l’andatura e il transalpino lo ha seguito, contrattaccando nell’ultima tornata e involandosi in solitaria verso il traguardo.

Paul Seixas ha espresso la propria soddisfazione: “Sono felice di concludere la stagione in questo modo. È stato fantastico scoprire un nuovo paese e gareggiare in Giappone. Sono grato di aver avuto l’opportunità di esplorare questa parte del mondo e ci siamo divertiti molto qui“. I prossimi passi sono già delineati: “Tornerò ad allenarmi già la prossima settimana, ma prima mi godrò qualche giorno di riposo a casa, rimetterò tutto a posto e poi ripartirò con il piede giusto“.