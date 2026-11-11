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Ciclismo, svelata la sede degli Europei 2027
Dopo i rumors degli ultimi tempi, ora è ufficiale: gli Europei 2027 di ciclismo si terranno in Danimarca. A renderlo noto è stata Union Européenne de Cyclisme (UEC). Le gare saranno inserite in calendario dal 28 settembre al 3 ottobre 2027: a dieci anni di distanza dall’ultima volta in questo territorio. La città di Herning farà da “fulcro” ospitando le prove in linea, mentre le prove a cronometro – contro i tempo – si disputeranno a Silkeborg.
Herning, in particolare, aveva già ospitato gli Europei nel 2017, quando a vincere furono edizione Alexander Kristoff fra gli uomini e Marianne Vos fra le donne, con gli argenti azzurri centrati da Elia Viviani e Giorgia Bronzini.
Grande soddisfazione è stata espressa dai vertici del ciclismo europeo attraverso le parole del presidente dell’UEC, Enrico Della Casa: “Tornare in Danimarca dopo dieci anni è per noi motivo di grande soddisfazione. Nel 2017 questo Paese accolse la seconda edizione dei Campionati Europei su strada aperti alla categoria Elite, credendo fin dall’inizio in un progetto che allora muoveva i primi passi. Oggi torniamo con una manifestazione profondamente cresciuta, diventata un evento di portata globale.”
Della Casa ha inoltre inquadrato l’assegnazione all’interno di un quadriennio di altissimo profilo per la rassegna continentale: “Con la Danimarca nel 2027, l’Olanda nel 2028 e l’Italia, con l’Abruzzo, nel 2029, si delinea un triennio di grande prestigio per i Campionati Europei su Strada UEC. Tre Paesi con una profonda cultura ciclistica, che testimoniano l’attrattività raggiunta dalla nostra manifestazione“.