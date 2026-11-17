Il Governo finlandese ha imposto delle restrizioni e dunque gli atleti russi non potranno partecipare alla tappa del Grand Prix di pattinaggio artistico, in programma sul ghiaccio di Helsinki il 20 e 21 novembre. Sette pattinatori non avranno la possibilità di gareggiare al Finlandia Trophy, pur avendone tutti i diritti ed essendo in possesso del visto rilasciato nelle corse settimane.

Evgeni Semenenko e le coppie di artistico Boikova/Kozlovskii, Chikmareva/Ianchenkov e Mishina/Galliamov non saranno della partita e la regolarità del massimo circuito internazionale è inevitabilmente compromessa. Ricordiamo che la Russia risulta abilitata dal CIO da ormai cinque mesi, ma i singoli governi nazionali hanno la possibilità di negare un visto in ingresso, come era ad esempio successo ad Angelina Melnikova ai recenti Mondiali di ginnastica artistica.

Quanto successo in questa occasione non va sottovalutato, perché la Finlandia ospiterà i Mondiali 2027 di pattinaggio artistico nel mese di marzo: gli atleti russi avranno il diritto di gareggiare a Tampere tra quattro mesi o si replicherà l’episodio di Helsinki?