Finlandia Trophy 2026, Grand Prix pattinaggio artistico: orari, tv, programma, streaming

Il Grand Prix 2026-2027 di pattinaggio di figura si avvicina, lentamente, alla sua conclusione. Dopo la tappa in America la carovana tornerà infatti per la seconda ed ultima volta in Europa con il Finlandia Trophy 2026, quinto nonché penultimo appuntamento della rassegna itinerante quest’anno in scena sul ghiaccio di Helsinki.

In occasione dell’evento in terra nordica l’Italia sarà della partita con due rappresentanti. Stiamo parlando di Anna Pezzetta, chiamata a salire di colpi dopo l’avvio difficile in Canada e pronta a condividere il ghiaccio con avversarie di qualità come l’estone Campionessa Europea in carica Niina Petrokina, la fuoriclasse giapponese Mao Shimada e la sudcoreano Haein Lee, oltre che la coppia d’artistico formata da Irma Caldara Riccardo Maglio, in lizza con binomi di rilievo come i russi Aleksandra Boikova-Dmitrii Kozlovskii, Anastasiia Mishina-Alexandr Galliamov, Ekaterina Chikmareva-Matvei Ianchenkov ed i canadesi Lia Pereira-Trennt Michaud.

Previsto grande spettacolo anche nella specialità individuale maschile, complice la presenza del neutrale russo Evgenii Semenenko, del francese Adam Siao Him Fa e del canadese Stephen Gogolev. Nella danza invece tutte le attenzioni saranno rivolte verso i Campioni Olimpici Laurence Forunier Beaudry-Guillaume Cizeron.

Il Finlandia Trophy 2026 sarà visibile integralmente attraverso la piattaforma Discovery Plus. Previsti inoltre possibili trasmissioni su RAI Sport (il palinsesto è attualmente in fase di elaborazione) ed in streaming su RAI Play (in caso di trasmissione su RAI Sport HD+), oltre che sui canali lineari Eurosport 1 ed Eurosport 2. Di seguito il programma completo della competizione con orari italiani.

PROGRAMMA FINLANDIA TROPHY 2026

Venerdì 20 novembre

13:00-14:06 Short program coppie d’artistico (in gara Caldara-Maglio)

14:30-15:59 Short program individuale femminile (in gara Anna Pezzetta)

16:25-17:54 Short program individuale maschile

18:20-19:38 Rhythm dance danza sul ghiaccio

Sabato 21 novembre

11:15-12:33 Free program coppie d’artistico (in gara Caladara-Maglio)

13:00-14:57 Free program individuale femminile (in gara Anna Pezzetta)

16:15-18:02 Free program individuale maschile

18:25-19:57 Free dance danza sul ghiaccio

FINLANDIA TROPHY 2026: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: possibili collegamenti su Rai Sport

Diretta streaming: integrale Discovery Plus, HBO Max. Possibili collegamenti su RaiPlay e sui canali lineari Eurosport 1 ed Eurosport 2, visibili anche su DAZN.