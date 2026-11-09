Pattinaggio artistico, Anna Cappellini nominata direttore tecnico della danza sul ghiaccio per questa stagione

Anna Cappellini, campionessa del mondo di danza su ghiaccio a Saitama nel 2014, guiderà il settore della danza come direttore tecnico per la stagione sportiva 2026-2027. L’annuncio arriva dalla Federazione Italiana Sport del Ghiaccio.

La nomina era stata deliberata dal precedente Consiglio federale, presieduto da Andrea Gios, nell’ambito delle scelte sull’organizzazione tecnica del settore. Oggi la Federazione è guidata da Thomas Rottensteiner, eletto il 24 ottobre e vicepresidente nel Consiglio uscente, che ha scelto di confermare quella decisione nel segno della continuità istituzionale.

Le parole del n.1 della FISG: “Anna Cappellini rappresenta un profilo di grande valore per la danza su ghiaccio, grazie a un percorso che unisce risultati agonistici di assoluto prestigio, competenze tecniche e una significativa esperienza internazionale. La sua conoscenza della disciplina, maturata prima sul ghiaccio e successivamente attraverso l’attività tecnica e organizzativa, costituisce un patrimonio importante per la Federazione. Il precedente Consiglio federale ha saputo individuare in lei una figura adatta a ricoprire questo incarico e riteniamo importante dare continuità a questa scelta, valorizzando le competenze che potrà mettere a disposizione del movimento italiano“.

Il curriculum sportivo della nuova direttrice tecnica è di primissimo piano. In coppia con Luca Lanotte, con cui ha gareggiato per il Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre, ha portato l’Italia sul tetto del mondo nel 2014, diventando la seconda coppia azzurra a riuscirci dopo Barbara Fusar Poli e Maurizio Margaglio.

Quello stesso anno è arrivato anche l’oro europeo, seguito da tre argenti continentali consecutivi, nel 2015, 2016 e 2017, oltre a numerosi titoli italiani. Con Lanotte ha inoltre vestito il tricolore in tre Olimpiadi invernali: Vancouver 2010, Sochi 2014 e PyeongChang 2018.

Dopo il ritiro dalle gare ai massimi livelli, Cappellini è rimasta nel pattinaggio di figura come allenatrice federale di secondo livello e componente della Commissione tecnica federale. Da otto stagioni è anche International Technical Specialist. A completare il quadro, l’incarico di Sport Manager per il pattinaggio di figura ai Giochi Olimpici e Paralimpici invernali di Milano Cortina 2026, che le ha permesso di applicare la propria conoscenza della disciplina sul piano organizzativo e gestionale, misurandosi con le esigenze di un grande evento internazionale.

Ha commentato così la nomina: “Accolgo questo incarico con grande soddisfazione e con la consapevolezza della responsabilità che comporta. La danza su ghiaccio ha rappresentato una parte fondamentale della mia vita, prima come atleta e poi attraverso le esperienze maturate in ambito tecnico e organizzativo. Dopo il percorso vissuto con Milano Cortina 2026, sono orgogliosa di poter mettere le competenze acquisite al servizio della Federazione e del movimento italiano. Vorrei lavorare in stretta sinergia con tecnici, atleti e società per favorire la crescita dei giovani talenti e creare le condizioni migliori per lo sviluppo della disciplina, con l’ambizione di continuare a ottenere risultati significativi anche a livello internazionale“.