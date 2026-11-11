Paolo Camossi verso il 2027: “Puntiamo ai Mondiali di Pechino. Jacobs ha ancora tanta voglia di fare”

La grande atletica internazionale su pista è entrata in letargo da alcune settimane, ma sta già entrando nel vivo per tanti la preparazione in vista della prossima stagione. Mirino puntato verso il 2027 anche per Marcell Jacobs, che proseguirà la sua collaborazione con Paolo Camossi dopo i buoni riscontri del 2026 con l’ambizione di tornare stabilmente sotto i 10 secondi nei 100 metri.

L’allenatore di Jacobs ha fissato l’obiettivo principale per l’anno prossimo a margine del convegno “Palestra di legalità” promosso dall’Università LUMSA e Fondazione Giovanni Paolo II per lo Sport: “Puntiamo ai Mondiali di Pechino. Bisogna essere onesti, quando un campione si allena lo fa per i grandi appuntamenti. Teniamo alla maglia azzurra, Jacobs ha tanta voglia di fare e di allenarsi“.

Il coach italiano che ha portato lo sprinter bresciano sul tetto del mondo con il doppio oro olimpico a Tokyo 2021 ha poi aggiunto, pensando già a Los Angeles 2028: “Sicuramente le Olimpiadi di Los Angeles sono vicine. Quelle di Tokyo 2021 sono lontane, ma lo spirito è quello, la voglia è la stessa e quindi bisogna solo lavorare bene e fare pochi errori perché la verità è che vince chi ne fa di meno“.

C’è grande curiosità per vedere quale potrà essere il livello di Marcell al massimo della forma in una stagione senza problemi fisici, anche se i big globali della velocità non stanno a guardare e renderanno sempre più difficile la missione di salire sul podio in ambito individuale negli appuntamenti clou come Mondiali, Ultimate Championship o Giochi Olimpici.