Atletica, i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028

L’atletica sarà grandissima protagonista alle Olimpiadi di Los Angeles 2028, che andranno in scena in California dal 14 al 30 luglio. La ribattezzata Regina degli Sport animerà la prima settimana della rassegna a cinque cerchi, spostandosi dall’abituale collocazione prevista nella seconda parte della competizione. Ai Giochi parteciperanno ben 1.810 atleti, equamente distribuiti tra uomini (905) e donne (905), che si cimenteranno nei 48 eventi in programma (23 maschili, 23 femminili, 2 misti).

Prima di addentrarci nei criteri di qualificazione dell’atletica alle Olimpiadi di Los Angeles 2028, è necessario ricordare alcuni paletti: massimo tre atleti per Nazione possono partecipare alla stessa disciplina e nelle gare di staffette è prevista la presenza di massimo un quartetto per Paese; occorre avere almeno 16 anni per partecipare alle gare (esclusa la maratona, per cui sono richiesti 20 anni), mentre gli under 16 sono completamente esclusi.

Per ogni specialità è previsto un numero massimo di atleti: ad esempio 50 per i 100 metri, 40 per il mezzo giro di pista, 48 per 400 e 800 metri, 32 per i vari concorsi (alto, asta, lungo, triplo, peso, disco, martello, giavellotto), 45 per i 1500, 42 per i 5000 metri, 27 per i 10.000 metri, 40 per le prove con ostacoli e 30 per i 3000 siepi, 24 per le prove multiple, 48 per la marcia, 70 per la maratona.

Ci si può qualificare ai Giochi principalmente attraverso due strade: l’ottenimento dei minimi, ovvero i tempi e le misure imposti da World Athletics (sono criteri molto stringenti, come testimoniano i 9.93 sui 100 metri e i 2.32 nel salto in alto); il ranking internazionale, che verrà utilizzato per completare i posti a disposizione per ogni disciplina. Nell’improbabile caso in cui gli atleti in possesso del minimo siano di più dei posti a disposizione, verranno considerate le migliori prestazioni, fino al completamento della quota.

Definite le finestre per realizzare le prestazioni richieste: per la maratona, il periodo di qualificazione va dal 1° novembre 2026 al 30 aprile 2028; per i 10.000 metri, le prove multiple, la marcia e le staffette, il periodo va dal 19 dicembre 2026 al 18 giugno 2028; per tutte le altre discipline, il periodo va dal 19 giugno 2027 al 18 giugno 2028.

I primi cinque classificati nelle maratone con etichetta Platinum (le più importanti al mondo) tenutesi durante l’intero periodo di qualificazione saranno considerati in possesso dello standard di partecipazione. Per le staffette: le migliori 14 squadre delle World Relays 2028 si qualificheranno direttamente (gli ultimi due posti verranno assegnati in base alla classifica mondiale). Per la marcia: 12 pass diretti tramite i Mondiali a squadre 2028. Tutti i minimi per le gare in pista devono essere conseguiti in eventi di almeno livello C nella scala di World Athletics.

CRITERI QUALIFICAZIONE ATLETICA OLIMPIADI 2028

MINIMI. Gli atleti che ottengono i minimi imposti da World Athletics si qualificano alle Olimpiadi (a meno che non ci siano più atleti con il minimo che posti a disposizione, ipotesi improbabili). I tempi e le misure previste dalla Federazione Internazionali sono le seguenti.

RANKING INTERNAZIONALE. In base alla graduatoria internazionale di World Athleitcs, che elabora le migliori prestazioni di ogni atleta, si assegnano i vari pass olimpici, fino al completamento dei posti messi a disposizione per ogni disposizione. Le quote disciplina per disciplina sono le seguenti.

MARATONA. I primi cinque classificati di ogni maratona di livello Platinum ottengono un pass per i Giochi. Gli altri posti saranno assegnati per minimi o per ranking.

MARCIA. I primi dodici classificati dei Mondiali a squadre 2028 otterranno un pass per la mezza maratona di marcia. Gli altri posti saranno assegnati per minimi o per ranking.

STAFFETTE. Le prime quattordici classificate delle World Relays 2028 otterranno un pass per la mezza maratona di marcia. Gli altri due posti saranno assegnati tramite le classifiche.