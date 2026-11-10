Atletica, i minimi per le Olimpiadi 2028: tempi e misure stringenti, svelati i criteri per Los Angeles

World Athletics ha annunciato gli attesissimi minimi di qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028, ovvero i tempi e le misure necessarie per meritarsi la presenza ai Giochi, senza dover passare dal ranking e dalle graduatorie internazionali. Si tratti di riscontri tecnici molto stringenti, come testimoniano i 9.93 richiesti sui 100 metri, il 2.32 nel salto in alto, il 5.90 nel salto con l’asta, 8.30 nel salto in lungo (rimanendo sul fronte maschile).

Come già avvenuto per i recenti Mondiali, il sistema di qualificazione si basa su un doppio percorso. A differenza del precedente modello, si prevede che il 40% degli atleti si qualifichi attraverso gli standard di ammissione e il restante 60% attraverso le classifiche mondiali. Qualora il numero di atleti che raggiungono lo standard di ammissione superi la quota prevista per ciascuna disciplina (molto difficile, considerando gli standard stringenti), la qualificazione sarà limitata a coloro che avranno ottenuto le migliori prestazioni nel periodo di qualificazione e che rientrano nel numero previsto dalla quota.

Definite le finestre per realizzare le prestazioni richieste: per la maratona, il periodo di qualificazione va dal 1° novembre 2026 al 30 aprile 2028; per i 10.000 metri, le prove multiple, la marcia e le staffette, il periodo va dal 19 dicembre 2026 al 18 giugno 2028; per tutte le altre discipline, il periodo va dal 19 giugno 2027 al 18 giugno 2028.

La metodologia utilizzata per determinare i criteri di ammissione ha preso come riferimento i periodi di qualificazione delle ultime quattro competizioni mondiali: i Mondiali del 2022, 2023 e 2025 e le Olimpiadi di Parigi 2024. Sono state elaborate le classifiche di riferimento, utilizzando le date di inizio e fine di quei quattro periodi di qualificazione, con tre atleti per paese. Per determinare i criteri di ammissione si è tenuto conto delle tendenze, dei livelli prestazionali e dei miglioramenti previsti; tali criteri tengono conto anche delle discipline in cui le tendenze richiedono chiaramente, per il futuro, standard di ammissione più elevati rispetto a quelli utilizzati per i campionati passati.

Come avevamo già svelato qualche settimana fa, i primi cinque classificati nelle maratone con etichetta Platinum tenutesi durante l’intero periodo di qualificazione saranno considerati in possesso dello standard di partecipazione: Yeman Crippa è ufficialmente qualificato in virtù del secondo posto conseguito a New York. Per le staffette: le migliori 14 squadre delle World Relays 2028 si qualificheranno direttamente (ultimi due posti in base alla classifica mondiale). Per la marcia: 12 pass diretti tramite i Mondiali a squadre 2028.