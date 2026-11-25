A 50 giorni dall’inizio dei Mondiali 2027 di pallamano, l’Italia inaugura ufficialmente la sua marcia d’avvicinamento al torneo – che si terrà in Germania dal 13 gennaio – rendendo nota la long list dei preconvocati per l’evento iridato. Il dt Bob Hanning ha selezionato i 35 giocatori dai quali verranno poi scelti gli effettivi 16 (a cui aggiungere 5 eventuali riserve) per affrontare il torneo planetario.

Si tratta di un elenco che comprende 5 portieri e 30 giocatori di movimento: ci sono tutti i leader, dal comparto portieri, sino a quello dei pivot, con capitan Parisini. Nella lista, inoltre, figurano sia Simone Mengon sia Marco Mengon.

Queste le dichiarazioni di Bob Hanning al sito federale: “La long list è frutto di un confronto con il mio staff – spiega il DT Bob Hanning – con l’obiettivo di trovare la migliore soluzione per la Nazionale e creare un gruppo coeso. Abbiamo tenuto conto di possibili evenienze future nella definizione dell’elenco, comprendendo sia giocatori più esperti che elementi più giovani. Credo che ci sia un buon equilibrio tra queste due componenti. Dobbiamo inoltre valutare chi, tra i giocatori, potrebbe rientrare in squadra: ad esempio, abbiamo inserito Marco Mengon o giocatori come Mikael Helmersson, pur consapevoli che al momento non si trova ancora ai massimi livelli. Dovremo anche tenere conto della tenuta fisica di questi giocatori e in generale della squadra durante il torneo, auspicabilmente per più di tre partite”.

“In generale sono soddisfatto della nostra scelta e attendiamo con entusiasmo questo grande appuntamento. Abbiamo analizzato le partite disputate ai Giochi del Mediterraneo e quelle di qualificazione agli Europei. Sappiamo che ci attende un lungo percorso, fatto di duro lavoro nei prossimi mesi. Stiamo analizzando le varie gare per prendere le giuste decisioni, con l’obiettivo di realizzare il nostro sogno, ovvero riuscire a passare da Stoccarda a Colonia”.

Di seguito la long list integrale dell’Italia per i Mondiali 2027 di pallamano: gli azzurri nella prima fase saranno di scena a Stoccarda, nel Gruppo B, dove affronteranno nell’ordine Arabia Saudita (13 gennaio h 18.00), Capo Verde (15 gennaio h 20.30) ed Egitto (17 gennaio h 20.30).

PORTIERI: Matteo Agostinelli (PO – 2009 – Füchse Berlin/GER), Domenico Ebner (PO – 1994 – Lemgo/GER), Pau Panitti (PO – 2004 – Fraikin Granollers/ESP), Giovanni Pavani (PO – 2000 – Raimond Sassari), Salah Riahi (PO – 2004 – Teamnetwork Albatro Siracusa)

ALI: Gianluca Dapiran (AS – 1994 – Proger Cassano Magnago), Tommaso De Angelis (AS – 2005 – Metelli Cologne), Jeremi Pirani (AS – 1994 – Pontault-Combault/FRA), Yari Moriano Claude Prince (AS – 2006 – Schaffausen/SUI), Simon Sirot (AS – 2007 – Dessau-Roßlauer/GER), Giorgio Adamo (AD – 2004 – Proger Cassano Magnago), Nicolò D’Antino (AD – 1999 – Logroño La Rioja/ESP), Daniele De Luca (AD – 2002 – Conversano), Leo Prantner (AD – 2001 – Füchse Berlin/GER)

TERZINI E CENTRALI: Alex Belardinelli (TS – 2009 – Chiaravalle), Davide Bulzamini (TS – 1995 – Potsdam/GER), Mikael Helmersson (TS – 2003 – Ferndorf /GER), Christian Manojlovic (TS – 2005 – Sporting CP/POR), Marco Mengon (TS – 2000 – Stoccarda/GER), Nicholas Trost (TS – 2007 – Salumificio Riva Molteno), Filippo Angiolini (CE – 1999 – Teamnetwork Albatro Siracusa), Nicola Fadanelli (CE – 2002 – Pressano), Simone Mengon (CE – 2000 – Stoccarda/GER), Giacomo Savini (CE – 1998 – Postdam/GER), Thomas Bortoli (TD – 2002 – Istres Provence/FRA), Juan Pablo Cuello (TD – 1997 – Conversano), Davide Pugliese (TD – 2001 – Raimond Sassari), Francesco Squarzon Imhenrion (TD – 2009 – Koper/SLO), Paul Wierer (TD – 2004 – Pressano)

PIVOT: Roberto Conte (PI – 2007 – Black Devils Meran Alperia), Valentino Dello Vicario (PI – 2005 – Junior Fasano), Endrit Iballi (PI – 1998 – Conversano), Andrea Parisini (PI – 1994 – Limoges/FRA), Tommaso Romei (PI – 2003 – Potsdam/GER), Gabriele Sontacchi (PI – 2003 – Pressano)

La rosa dovrà essere ridotta a 16 giocatori per ciascuna partita e saranno consentite fino a cinque sostituzioni durante il torneo. La long list dei 35 giocatori costituirà la base proprio in questo senso.