Dopo aver superato il primo turno di qualificazione verso i Mondiali 2028, battendo nel doppio confronto la Bulgaria, la nazionale italiana femminile di pallamano è pronta a tornare in campo. Le azzurre del dt Martin Albertsen saranno impegnate nel torneo di Ankara.

In Turchia, Dalla Costa e compagne saranno protagoniste – di una manifestazione internazionale amichevole – di 3 gare: contro le padrone di casa, contro la Macedonia del Nord e infine nel duello con la Finlandia, nelle giornate che vanno fra il 27, il 28 e il 29 novembre sempre alle 14.30.

Lo staff tecnico ha scelto 17 giocatrici: 2 portieri e 15 elementi di movimento. Ossatura confermata, rispetto alla rosa che ha vinto l’oro ai Giochi del Mediterraneo e ha superato il primo turno playoff a livello iridato con alcune novità: la rientrante mancina Giulia Rossomando (2004), le potenziali esordienti Rebecca Farisè (2004) e Mira Rigatti (2009), senza il ritorno nel comparto terzini/centrali Giulia Laita (2004). Di seguito l’elenco completo delle convocate per il torneo di Ankara.

PORTIERI: Margherita Danti (PO – 2006 – Jomi Salerno), Julia Maurer (PO – 2007 – Brixen Südtirol)

ALI: Giada Babbo (AS – 1997 – Brixen Südtirol), Rebecca Farisè (AS – 2004 – AC Life Style Erice), Angela Prela (AD – 2005 – Cellini Padova), Giulia Rossomando (AD – 2004 – Jomi Salerno)

TERZINI E CENTRALI: Ilaria Dalla Costa (TS – 1995 – Jomi Salerno), Natalie Falser (TS – 2007 – Bensheim/Auerbach Flames\GER), Mira Rigatti (TS – 2009 – Brühl\SUI), Ramona Manojlovic (CE\TS – 2002 – AC Life Style Erice), Bianca Barbosu (CE – 1999 – Cassano Magnago), Giulia Laita (CE – 2004 – MADx WAT Atzgersdorf\AUT), Asia Mangone (TD – 2005 – Jomi Salerno), Charity Iyamu (TS – 2005 – Casalgrande Padana)

PIVOT: Eleonora Colloredo (PI – 2001 – Cassano Magnago), Alice Giliberto (PI – 2007 – Metz\FRA), Rocio Squizziato (PI – 1994 – Jomi Salerno)

STAFF TECNICO: Martin Albertsen (Direttore Tecnico), Henrik Pehrson (vice-allenatore), Andrea Menini (allenatore portieri), Patrizio Pacifico (preparatore atletico)

STAFF MEDICO: Matteo Farina (medico), Franco Martinelli (fisioterapista)

DELEGATO FIGH: Daniele Fachechi