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Pallamano

Pallamano: l’Italia sa vincere in tanti modi. Gli Europei 2028 sono già più vicini

Pubblicato

19 minuti fa

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Per approfondire:
Italia pallamano (Simon Sirot) - Belgian Handball Federation
Italia pallamano (Simon Sirot) / Belgian Handball Federation

Obiettivo centrato: 2 su 2 nel cammino di qualificazione verso gli Europei 2028 e ora testa totalmente orientata verso i Mondiali 2027. La nazionale italiana di pallamano non fallisce gli appuntamenti con Slovacchia e Belgio mostrando tutte le proprie qualità.

Partite andate in maniera opposta: di grande sofferenza e fatica contro la Slovacchia a Conversano, vinta nel finale 34-32 grazie alle parate di Pau Panitti e alle accelerazioni offensive degli uomini di Hanning, di eccellente autorità in trasferta contro un Belgio “cucinato a fuoco lento” e poi tenuto a distanza di sicurezza negli ultimi giri di lancette della gara di Hasselt terminata 20-24.

Avere due eccellenti estremi difensori aiuta: menzionate le respinte di Pau Panitti contro gli est europei e impossibile non parlare del muro eretto da Domenico Ebner (19 parate, 48% di efficacia) contro i “Red Wolves”.

Ma non è tutto: la squadra di Hanning inizia a mostrare una cifra complessiva notevole. Fatta non solo di talento e organizzazione, ma anche di carattere e applicazione. Il faccia a faccia con la Slovacchia non ha mostrato la faccia migliore degli azzurri, eppure Parisini e compagni si sono imposti con volontà e spinta mentale interpretando tutti i momenti delicati nel migliore dei modi, senza mai perdere la calma facendo capire di essere arrivati anche a livelli di autostima e consapevolezza importanti.

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Tutto quello che ci voleva: gli Europei 2028 sono già più vicini, ora si può pensare serenamente alla marcia d’avvicinamento a dei Mondiali che propongono una prima fase sulla carta da aggredire per cercare di arrivare al secondo step iridato con prospettive di qualcosa di grosso.

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