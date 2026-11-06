Oscar Piastri analizza con fiducia il suo venerdì di Interlagos: “Giornata positiva, fondamentale confermarsi domani”

Oscar Piastri prova a guardare positivo al termine della seconda sessione di prove libere del Gran Premio di San Paolo, ventesimo e quartultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. Sul tracciato di Interlagos, infatti, il pilota nativo di Melbourne ha disputato uno dei venerdì più positivi della sua stagione e proverà a confermarsi anche nella giornata di domani. Il pilota della McLaren ha disperato bisogno di una scossa dopo una annata ben al di sotto delle proprie attese.

Il campione del mondo Kimi Antonelli ha fatto fermare i cronometri sul tempo di 1:10.763 con 253 millesimi di vantaggio su Lando Norris, mentre è terzo Max Verstappen a 259. Quarta posizione per George Russell a 273 millesimi, quinta proprio per Oscar Piastri a 321, mentre è sesto Lewis Hamilton a 450. Settimo Charles Leclerc a 720 millesimi, ottavo Gabriel Bortoleto a 1.017, quindi nono Isack Hadjar a 1.076, mentre completa la top10 Oliver Bearman a 1.228.

Al termine del venerdì sul tracciato brasiliano il pilota del team McLaren ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sports UK: “Sicuramente un venerdì che mi ha regalato spunti positivi, cosa che non mi era accaduta sempre ultimamente. La macchina ha risposto bene e ha dimostrato di avere un buon potenziale, sia sul giro secco sia sul fronte del passo gara. Vedremo domani come andranno le cose. Partire più avanti possibile sarebbe fondamentale. Il meteo? Sappiamo che le previsioni parlano di pioggia possibile sia domani, sia domenica. La macchina di solito si comporta bene in queste condizioni, speriamo che si confermi anche qui”.