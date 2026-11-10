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CiclismoStrada

Olimpiadi Giovanili Dakar 2026, Tashbay si impone nella cronometro femminile: Bonassi chiude 23ma

Pubblicato

28 minuti fa

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Per approfondire:
Giochi Olimpici Giovanili 2026
Giochi Olimpici Giovanili / IPA Sport

È Anel Tashbay a conquistare la medaglia d’oro nella cronometro individuale femminile di ciclismo alle Olimpiadi Giovanili di Dakar 2026. La kazaka ha completato gli 8,5 chilometri del percorso in 11:32.57, facendo segnare il miglior tempo e conquistando il successo nella prova contro il tempo.

Sul podio sono salite anche la slovacca Karolina Hajdukova, seconda con un ritardo di 5″05, e la russa Angelina Novolodskaya, terza a 11″08 dalla vincitrice. Quarta posizione per la norvegese Karoline Flaterud, mentre la ceca Linda Sitkova ha completato la top 5.

L’unica rappresentante italiana in gara, Anna Bonassi, ha concluso la prova in ventitreesima posizione. L’azzurra ha fermato il cronometro a 13:01.11, accusando un ritardo di 1’28″54 dalla vincitrice.

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Tra poco sarà la volta della prova contro il tempo al maschile.

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