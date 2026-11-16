Nuoto, Italia confortante dopo gli Assoluti in vasca corta a Riccione: tanti pass per i Mondiali, bene Quadarella e Pilato

La tre giorni di Riccione ha lasciato più di uno spunto interessante. Alla vigilia degli Assoluti in vasca corta, il direttore tecnico Cesare Butini aveva chiesto risposte convincenti, soprattutto dagli specialisti dei 25 metri e dalla Next Gen. Le risposte sono arrivate, e sono di buon auspicio.

La selezione per i Mondiali in vasca corta di Pechino (1°-6 dicembre) partiva da un elenco già tracciato dagli Europei di Parigi, disputati la scorsa estate nella vasca da 50 metri. Qualificati di diritto a livello individuale: Thomas Ceccon, Simone Cerasuolo, Sara Curtis, Anita Gastaldi, Nicolò Martinenghi, Benedetta Pilato, Simona Quadarella e Alberto Razzetti. Nell’orbita delle staffette c’erano Carlos D’Ambrosio, Emma Virginia Menicucci e Alessandra Mao: la certezza di esserci, con la possibilità di guadagnarsi anche un posto individuale a partire da quanto fatto nella piscina romagnola.

È ciò che hanno fatto D’Ambrosio e Menicucci, scesi sotto i tempi limite fissati dalla FIN rispettivamente nei 200 e nei 100 stile libero. La velocista, in particolare, ha firmato il secondo crono all time in Italia e ha polverizzato il proprio primato nei 50 stile libero, pur senza centrare in questa distanza il tempo richiesto.

A questi atleti se ne sono aggiunti altri. Strepitosa Costanza Cocconcelli, che ha migliorato il record nei 100 misti, fermo da circa cinque anni: la prova di aver superato il brutto infortunio alla mano della primavera 2026. Rinforzano il roster Simone Stefanì, per la prima volta sotto il muro dei 49″ nei 100 farfalla (secondo crono all time in Italia); Andrea Battista Candela e Leonardo Deplano nei 50 stile libero; Noemi Cesarano, in costante crescita nei 1500 stile libero (top 5 del ranking mondiale stagionale); Lorenzo Mora e Michele Lamberti nei 50 dorso; una ritrovata Sara Franceschi nei 400 misti, con il personale anche nei 200 misti e nella rana (100 e 200); e un lanciatissimo Luca De Tullio nei 1500 stile libero (quinto tempo mondiale stagionale).

Capitolo a parte per Benedetta Pilato e Simona Quadarella. La pugliese, in piena fase di carico, ha stampato il miglior tempo al mondo in questa stagione nei 50 rana, 29″38, ed è entrata nei primi sei nei 100. La romana ha firmato il terzo tempo mondiale stagionale nei 1500 stile libero, il secondo negli 800 e il quarto nei 400. Ottimi segnali, in vista della Cina.

A Butini, poi, non saranno sfuggiti i progressi di Francesco Volpe nei 400 stile libero: ha vinto in 3’38″30, limando 3″20 al personale e precedendo il già citato De Tullio (3’38″58), anche lui al primato personale, con un miglioramento di quasi 3″. Ora, se son rose fioriranno.