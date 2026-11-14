Nuoto, risultati batterie Assoluti di Riccione: D’Ambrosio si scalda nei 200 sl, Martinenghi in finale nei 200 rana

Si è conclusa la terza e ultima sessione mattutina di batterie dei Campionati italiani di nuoto in vasca corta 2026. Nella piscina da 25 metri di Riccione, a partire dalle 18:00, verranno assegnati i primi titoli nazionali. In palio anche i pass per i Mondiali in vasca corta di Pechino, in programma dal 1° al 6 dicembre.

Nei 50 stile libero femminili, Agata Maria Ambler ha confermato le proprie qualità nella velocità, firmando il miglior crono delle batterie in 24″46. Alle sue spalle Elena Capretta e Costanza Cocconcelli, entrambe in 24″66.

Nei 200 dorso maschili, Pietro Ruggero Ubertalli ha fatto registrare il miglior tempo in 1’53″73, precedendo Filippo Mazzieri (1’54″34), Matteo Venini (1’54″60) e Daniele Del Signore (1’54″87). Qualificazione alla finale anche per Lorenzo Mora, sesto nell’overall in 1’55″12: un atleta da tenere d’occhio nell’atto conclusivo. Al femminile, nella stessa specialità, Aurora Velati ha dominato le batterie con il tempo di 2’06″79, mettendosi alle spalle Giulia D’Innocenzo (2’07″59) e Benedetta Boscaro (2’07″72).

Batterie particolarmente combattute nei 50 farfalla maschili, dove Simone Stefanì, già grande protagonista nei 100 metri, ha chiuso davanti a tutti in 22″60. Alle sue spalle Andrea Battista Candela (22″75) ed Edoardo Valsecchi (22″79). Nella finale serale l’attenzione sarà rivolta anche al cronometro, soprattutto in ottica qualificazione mondiale: il limite richiesto per Pechino è di 22″09.

Nei 200 farfalla femminili, Sofia Sartori e Paola Borrelli si sono contese il miglior tempo delle batterie, con la prima capace di fermare il cronometro a 2’08″15 e la seconda a 2’08″21. Si prospetta dunque un confronto particolarmente interessante nella finale A.

Nei 200 rana maschili, Alessandro Fusco ha conquistato il miglior tempo di ingresso in finale con 2’07″76, precedendo Andrea Dondoli (2’07″83) e Christian Mantegazza (2’08″00). Da seguire con attenzione anche Gabriele Mancini, quarto in 2’08″05 e apparso in ottima condizione alla luce delle prestazioni offerte nei 50 e nei 100 rana. Nella finale A ci sarà anche Nicolò Martinenghi, campione olimpico ed europeo in carica dei 100 rana, che ha chiuso le batterie al sesto posto in 2’08″26.

Tra le 200 rana femminili, Francesca Fangio punta a conquistare un altro titolo italiano e ha iniziato il proprio percorso con il miglior tempo delle batterie, 2’24″21. Dovrà però fare i conti con Lucrezia Mancini, seconda in 2’24″72 e pronta a inserirsi nella lotta per il successo.

Nei 200 stile libero maschili, Carlos D’Ambrosio, già qualificato per i Mondiali, ha sfruttato le batterie per testare la propria condizione, ottenendo il miglior tempo in 1’43″02 e mostrando un margine significativo sulla concorrenza. Il primo degli inseguitori è Davide Dalla Costa, secondo in 1’44″54. Da segnalare anche l’ingresso in finale A di Alberto Razzetti, settimo nell’overall in 1’44″92.

Razzetti ha invece lasciato spazio agli avversari nei 200 misti maschili, specialità nella quale Jacopo Barbotti ha siglato il miglior tempo di qualificazione alla finale A in 1’56″23. Alle sue spalle Emanuele Potenza (1’56″68) e Simone Spediacci (1’56″81). I distacchi contenuti lasciano presagire un confronto particolarmente serrato nell’atto conclusivo.

Infine, nei 200 misti femminili, Chiara Della Corte ha ottenuto il miglior riferimento cronometrico in 2’10″81, precedendo Anna Pirovano (2’11″59) e Giorgia Barozzi (2’13″17). Sesta posizione per Sara Franceschi, che ha chiuso in 2’13″89: un’atleta da seguire con attenzione nella finale A, soprattutto alla luce di quanto mostrato nei 400 misti.