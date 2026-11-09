Nona operazione per Lindsey Vonn. Ma non chiude le porte ad un ritorno alle gare

“L’ultima sera con i tacchi per un po’ di tempo“: sono bastate queste poche parole della statunitense Lindsey Vonn, in un post pubblicato ieri su Instagram, per annunciare un’imminente operazione chirurgica, la nona da inizio anno per la campionessa, fuori per infortunio dalla terribile caduta alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

Per la 42enne l’intervento servirà anche per mettere a posto il legamento crociato anteriore sinistro, al quale si era infortunata poco prima dei Giochi, quindi ci vorranno almeno sei mesi soltanto per valutare le condizioni del ginocchio sinistro, per poi pensare gradualmente ad un possibile rientro.

La statunitense potrebbe avere quasi 43 anni al ritorno in pista: “Voglio superare questo intervento chirurgico e vedere come si evolve la situazione. E poi vedremo se fisicamente e mentalmente avrò voglia di continuare a sciare, o se mi limiterò a praticare questo sport a livello amatoriale“.

IL POST DI LINDSEY VONN SU INSTAGRAM