Coppa del Mondo sci alpino Levi 2026: orari, tv, streaming, programma dei due slalom

Il prologo di Soelden è stato archiviato, adesso la stagione può entrare nel vivo. La Coppa del Mondo di sci alpino 2026-2027 ritorna in pista e concede spazio al debutto stagionale degli specialisti dei pali stretti. Sarà la tradizionale località di Levi, in Finlandia, a ospitare lo slalom femminile di sabato 14 novembre e quello maschile di domenica 15. In entrambe le giornate la prima manche scatterà alle 10:00, mentre la seconda prenderà il via alle 13:00.

In campo femminile si riparte dal dominio incontrastato della stratosferica Mikaela Shiffrin che lo scorso anno ha letteralmente polverizzato la concorrenza chiudendo con ampio anticipo il discorso legato alla vittoria della Coppa di specialità. La prima gara stagionale è stata vinta dalla statunitense Moltzan davanti a Lara Colturi e a Emma Aicher.

Il settore maschile riparte dalla vittoria della Coppa di specialità dello scorso anno ottenuta dal norvegese Atle Lie McGrath. La gara inaugurale della stagione si è conclusa con il trionfo del brasiliano Lucas Pinheiro Braathen davanti agli svizzeri Loic Meillard e Marco Odermatt.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle gare di Levi, valide per la Coppa del Mondo 2026-2027 di sci alpino. Gli eventi saranno trasmessi in diretta tv su Rai2 e Rai Sport HD in base alle esigenze di programmazione. I due slalom saranno trasmessi in diretta streaming su RaiPlay, Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus, HBO Max. OA Sport proporrà la diretta testuale delle due gare.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO SCI ALPINO LEVI 2026

Sabato 14 Novembre



Ore 10:00 Prima manche slalom femminile

Ore 13.00 Seconda manche slalom femminile

Domenica 15 Novembre



Ore 10:00 Prima manche slalom maschile

Ore 13.00 Seconda manche slalom maschile

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO 2026: COME VEDERE LE GARE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, RaiSport HD in chiaro (in base alle esigenze di programmazione)

Diretta streaming: RaiPlay; Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus, HBO Max

Diretta live testuale: OA Sport