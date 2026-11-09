Prosegue il calvario di Tommaso Sala: altro grave infortunio al ginocchio

Una pessima notizia scuote la Nazionale italiana maschile di slalom speciale ancor prima del debutto stagionale nella Coppa del Mondo 2026-2027 di sci alpino, con Tommaso Sala che ha riportato purtroppo un brutto infortunio e rischia un lungo stop quando mancano ormai pochi giorni all’appuntamento di Levi, che ospiterà nel weekend la prima gara tra i pali stretti del calendario.

Come riporta la FISI, il 31enne brianzolo ha accusato un dolore al ginocchio durante una sessione di allenamento andata in scena domenica 8 novembre sulle nevi austriache di Gurgl, fermandosi dopo poche porte a bordo pista senza neanche cadere. I primi accertamenti effettuati a Sölden hanno evidenziato un trauma distorsivo al ginocchio destro, che sarà poi valutato dalla Commissione medica FISI in questi giorni.

Il timore è legato a quello di una possibile lesione al legamento crociato, come già avvenuto due anni fa (per la precisione il 21 novembre del 2024) quando Sala fu costretto a saltare l’intera stagione 2024-2025 tra cui i Campionati Mondiali di Saalbach-Hinterglemm. Lo slalomista azzurro tornò poi al cancelletto nel novembre del 2025, centrando un brillante settimo posto a Val d’Isere e qualificandosi per le Olimpiadi di casa.