MotoGP Qatar e F1 San Paolo: vittorie, tensioni e duelli accendono Motor Zone! Mercoledì 11 novembre alle 11.00, Alessandro Passanti e Giandomenico Tiseo analizzano il weekend dei motori con Matteo Nugnes di Motorsport.com.

🏍️ Marc Marquez si avvicina al titolo mondiale, mentre Marco Bezzecchi vive un fine settimana dai due volti: caduta al sabato e vittoria alla domenica. Ripercorriamo il Gran Premio del Qatar della MotoGP, tra la reazione del pilota Aprilia e gli equilibri della corsa iridata.

🏎️ Nella seconda parte riflettori sul GP di San Paolo di Formula 1: Lando Norris domina, mentre in casa Ferrari il confronto tra Charles Leclerc e Lewis Hamilton fa discutere. Che cosa racconta il weekend brasiliano sul momento della Scuderia?

Leclerc-Hamilton, Aprilia-Marquez: c’eravamo tanto amati… Analisi, protagonisti e temi caldi della puntata di Motor Zone su OA Sport TV.

💬 Ferrari: come gestire il rapporto tra Leclerc e Hamilton? E che cosa può fare Bezzecchi per contrastare Marquez? Scrivete la vostra nei commenti!

🔔 Iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per non perdere Motor Zone e gli approfondimenti di OA Sport TV.

#MotorZone #MotoGP #Formula1 #F1 #Ferrari #CharlesLeclerc #LewisHamilton #MarcMarquez #MarcoBezzecchi #Aprilia #LandoNorris #QatarGP #BrazilGP #MatteoNugnes #OASport #OASportTV