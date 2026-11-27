Sembrano essere cristallizzate le gerarchie al termine della rhythm dance, segmento che ha ufficialmente aperto l’NHK Trophy 2026, ultima tappa del circuito ISU Grand Prix 2026-2027 di pattinaggio di figura in scena sul ghiaccio della Keio Arena di Tokyo. Rispettando a pieno i favori del pronostico a piazzarsi provvisoriamente al comando delle operazioni sono stati infatti Emilea Zingas-Vadym Kolesnik, già trionfatori di Skate America.

Rispetto all’appuntamento di gara i danzatori sono saliti ulteriormente di colpi, guadagnando l’alto punteggio di 83.16 (46.63 36.53), maturato grazie ad una buona esecuzione in tutti e cinque gli elementi del layout, due di questi chiamati di livello 3 (il pattern di Golden Waltz e la difficile serie di passi a cerchio) al netto di altri tre assegnati con il massimo del livello (pattern di twizzles, elemento coreografico e sollevamento stazionario).

Sopra quota 80 anche i connazionali Chrsitina Carreira-Anthony Ponomarenko, rimasti in scia dei compagni di squadra nel tecnico ma nettamente più indietro nelle components tanto da ricevere una valutazione di 80.82 (45.82, 34.97) con cui hanno arginato senza patema alcuno i finlandesi Juulia Turkkila-Matthias Versluis, terzi con 77.01 (42.58, 34.43).

Si sono dovuti accontentare della quarta moneta invece gli spagnoli Olivia Smart-Tim Dieck, leggermente frenati da dei twizzles non eccezionali, di livello 2-3 e contrassegnati da un GOE non elevato. Ricordiamo che in questa gara non è presente alcun rappresentante della Nazionale italiana. L’unico azzurro in lizza è Daniel Grassl, impegnato nella prova maschile.

CLASSIFICA RHYTH DANCE DANZA SUL GHIACCIO

Emilea Zingas / Vadym Kolesnik (USA) – 83.16 Christina Carreira / Anthony Ponomarenko (USA) – 80.82 Juulia Turkkila / Matthias Versluis (FIN) – 77.01 Olivia Smart / Tim Dieck (ESP) – 75.71 Yuka Orihara / Juho Pirinen (FIN) – 71.93 Marjorie Lajoie / Jean-Luc Baker (CAN) – 70.57 Ikura Kushida / Koshiro Shimada (JPN) – 63.77 Rika Kihira / Shingo Nishiyama (JPN) – 62.71

Coppie ritirate: