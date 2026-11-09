NFL (week 9): nottata con risultati importanti. La NFC North sta facendo la storia!

La regular season della NFL ha ufficialmente passato il giro di boa di metà stagione e, di conseguenza, si iniziano a vedere all’orizzonte i play-off. Le due Conference iniziano a dare un quadro più chiaro e la situazione verso la post-season si fa più chiara, in attesa di entrare nelle settimane più calde ed importanti della stagione.

Nella AFC, in attesa del grande monday night tra Buffalo Bills (al momento #1) e Minnesota Vikings, i Denver Broncos salgono alla #2 con il record di 7-2 dopo aver superato 26-21 in un match tiratissimo i Carolina Panthers (3-5). Alla #3 troviamo i Jacksonville Jaguars (6-2) che passeggiano contro ciò che rimane dei Baltimore Ravens (4-5), mentre non sbagliano i Kansas City Chiefs (6-2) che superano facilmente i New York Jets (2-7) ed i Cincinnati Bengals (6-2) che, allo Stadio Santiago Bernabeu di Madrid superano 34-17 gli Atlanta Falcons (3-6) con Joe Burrow da 3 td e 271 yds, mente Chase riceve per 155.

Nella NFC, invece, i San Francisco 49ers (7-1) rimangono in vetta dopo aver demolito 38-17 i Las Vegas Raiders (4-5) con una prestazione al solito mostruosa sui due lati del campo. La Conference è nettamente la più interessante tra le due. Non solo i Seattle Seahawks (5-4) campioni in carica ed i Los Angeles Rams (5-4) sono ancora fuori dalla zona play-off (questa notte hanno vinto, rispettivamente, contro Arizona Cardinals 17-3 e Washington Commanders 20-13) ma nelle prime 7 posizioni c’è tutta la NFC North.

Una Division che ha dell’incredibile. I Minnesota Vikings sono sul 6-1, i Chicago Bears sono 7-2 dopo il sofferto successo di questa notte in casa di Tampa Bay per 27-24, quindi i Detroit Lions sono 6-2 (dopo aver vinto senza brillare 19-9 in casa dei Miami Dolphins) quindi i Green Bay Packers salgono 6-3 dopo aver demolito i New England Patriots a domicilio per 42-27 con Love da 372 yds e 3 td e Watson da 171 su ricezione con una meta. Quattro squadre tutte sopra il .667%. Pazzesco!

RISULTATI WEEK 9

Baltimore Ravens-Jacksonville Jaguars 10-33

Atlanta Falcons-Cincinnati Bengals (a Madrid) 17-34

Indianapolis Colts-Dallas Cowboys 23-27

Kansas City Chiefs-New York Jets 35-12

Miami Dolphins-Detroit Lions 9-19

New Orleans Saints-Cleveland Browns 23-22

Philadelphia Eagles-New York Giants 11-19

Washington Commanders-Los Angeles Rams 13-20

Carolina Panthers-Denver Broncos 21-26

Los Angeles Chargers-Houston Texans 22-44

New England Patriots-Green Bay Packers 27-45

San Francisco 49ers-Las Vegas Raiders 38-17

Seattle Seahawks-Arizona Cardinals 17-3

Chicago Bears-Tampa Bay Buccaneers 27-24

Minnesota Vikings-Buffalo Bills questa notte

Squadre in bye: Tennessee Titans, Pittsburgh Steelers.

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