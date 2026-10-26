Football Americano
NFL (week 7), i Minnesota Vikings rimangono gli unici imbattuti. Cadono, infatti, Chiefs e 49ers
Va in archivio la settima settimana della NFL con i Minnesota Vikings (6-0) che rimangono l’unica squadra imbattuta della lega dopo il sofferto successo per 16-10 sugli Indianapolis Colts. Cadono 20-29, infatti, gli incerottati San Francisco 49ers (6-1) contro gli Atlanta Falcons (3-4). Finisce la striscia di imbattibilità anche per i Kansas City Chiefs (5-1) che vengono demoliti dai campioni in carica dei Seattle Seahawks (4-3) per 20-3.
Nella AFC volano sul 5-2 i Cleveland Browns che piegano 27-24 i non impossibili Tennessee Titans (1-6), mentre i Denver Broncos (5-2) passeggiano 30-16 in casa degli Arizona Cardinals (2-5). Successo pesantissimo per i Detroit Lions (4-2) nel duello interno alla NFC North contro i Green Bay Packers (4-3) che gettano alle ortiche un drive fondamentale a pochi minuti dal termine.
Andiamo a conoscere nel dettaglio i risultati della week 7.
RISULTATI WEEK 7 NFL
Chicago Bears – New England Patriots 30-24
New Orleans Saints – Pittsburgh Steelers 10-16
Atlanta Falcons – San Francisco 49ers 29-20
Tennessee Titans – Cleveland Browns 24-27
Minnesota Vikings – Indianapolis Colts 16-10
New York Jets – Miami Dolphins 25-28
Carolina Panthers – Tampa Bay Buccaneers 13-43
Baltimore Ravens – Cincinnati Bengals 13-35
Houston Texans – New York Giants 21-27
Arizona Cardinals – Denver Broncos 16-30
Detroit Lions – Green Bay Packers 20-17
Las Vegas Raiders – Los Angeles Rams 21-35
Seattle Seahawks – Kansas City Chiefs 20-3
Philadelphia Eagles – Dallas Cowboys stanotte
Squadre in bye: Buffalo Bills, Los Angeles Chargers, Washington Commanders, Jacksonville Jaguars.