NFL (week 8): non ci sono più squadre imbattute. Bills e 49ers comandano le due Conference

Va in archivio anche la ottava settimana della regular season della NFL e ci avviciniamo ad ampi passi verso la metà stagione. I primi verdetti: non ci sono più squadre imbattute. I Minnesota Vikings, infatti, cadono per la prima volta e vengono ripresi in vetta alla NFC dai San Francisco 49ers che riposavano.

Nella AFC si confermano in vetta i Buffalo Bills (6-1) che passeggiano 36-10 contro i Baltimore Ravens (4-4) che perdono di nuovo Lamar Jackson. Solito show di Josh Allen e Cook III per l’attacco di Buffalo. Al secondo posto salgono i Denver Broncos (6-2) che rimontano e battono 28-24 i Kansas City Chiefs (5-2) con una difesa finale eroica sulla goal line all’ultimo secondo. Mahomes con 321 yds e 3 td e, soprattutto, E. Johnson da 128 yds su ricezione ci provano, ma i padroni di casa piazzano la rimonta nel quarto quarto. Salgono anche i Pittsburgh Steelers (6-2) dopo il comodo successo per 27-6 contro i Cleveland Browns (5-3) nello scontro interno alla NFC North. Successo soffertissimo, invece, per i New England Patriots (5-3) che vincono in rimonta 24-19 contro i Miami Dolphins (1-6).

Nella NFC cadono per la prima volta i Minnesota Vikings (6-1) che cadono nel match interno alla NFC North contro i Detroit Lions (5-2) per 19-15 al termine di una sfida durissima ed equilibratissima. Successo importante, sempre nella NFC North, anche per i Green Bay Packers (5-3) che vincono 27-19 contro i Carolina Panthers (3-4) al Lambeau Field dopo una ennesima grande prova del QB Love e un Watson che finisce all’ospedale per una costola incrinata, rientra allo stadio e torna anche in campo per le battute conclusive.

Tornano al successo i Los Angeles Rams (4-4) nel derby contro i Los Angeles Chargers (0-7) per 24-9, quindi c’è dell’incredibile nella sfida tra Tampa Bay Buccaneers (3-5) e Atlanta Falcons (3-5). Successo per 16-0 sotto una pioggia torrenziale che costringe le squadre a correre molto. Talmente tanto che i padroni di casa vincono senza completare nemmeno un passaggio! Non succedeva dai Buffalo Bills del 1974!

RISULTATI WEEK 8 NFL

Green Bay Packers vs Carolina Panthers 27-19

Minnesota Vikings vs Detroit Lions 15-19

Cleveland Browns vs Pittsburgh Steelers 6-27

Baltimore Ravens vs Buffalo Bills 10-36

Tennessee Titans vs Cincinnati Bengals 36-43 dopo overtime

Arizona Cardinals vs Dallas Cowboys 33-30 dopo overtime

Indianapolis Colts vs Jacksonville Jaguars 7-42

Las Vegas Raiders vs New York Jets 38-33

Atlanta Falcons vs Tampa Bay Buccaneers 0-16

Los Angeles Chargers vs Los Angeles Rams 9-24

Kansas City Chiefs vs Denver Broncos 24-28

New England Patriots vs Miami Dolphins 24-19

Philadelphia Eagles vs Washington Commanders 10-27

Chicago Bears vs Seattle Seahawks questa notte

Bye Week: Houston Texans, New Orleans Saints, New York Giants e San Francisco 49ers.

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