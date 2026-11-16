NFL (week 10): 49ers e Bills in vetta alle Conference, vincono Lions, Vikings, Bengals e Rams

Siamo sempre più in direzione del Thanksgiving Day, per cui la regular season della NFL inizia a dare responsi importanti. Non è stata da meno la decima settimana che ha proposto risultati netti e sorprendenti in alcuni casi, dando sempre più forma alla post-season.

Nella AFC rimangono i vetta i Buffalo Bills che salgono sull’8-1 dopo una facile affermazione 31-12 in casa dei New York Jets (2-8) con Cook dominante da 157 yds su corsa. Alle loro spalle rimangono in scia sul 7-2 i Kansas City Chiefs (che passeggiano 35-13 in casa degli Atlanta Falcons) ed i Jacksonville Jaguars che non hanno problemi in casa dei derelitti Tennessee Titans con un laconico 40-23 con Lawrence da 352 yds e 3 mete. Non solo, a quota 7-2 (dove rimangono fermi i Denver Broncos che riposavano in questo turno) troviamo anche i Cincinnati Bengals che demoliscono 38-18 i Pittsburgh Steelers (6-3) nello scontro interno alla AFC North con Burrow stellare da 409 yds e 4 mete e Chase che riceve per 231!

Nella NFC, invece, sono i San Francisco 49ers (8-1) a dettare legge, dopo una vittoria spettacolare per 46-40 in casa dei Dallas Cowboys (4-6) con McCaffrey che imperversa con 62 yds e un td su corsa e ben 161 con 2 mete su ricezione! Alle loro spalle salgono i Detroit Lions (7-2) alla quinta vittoria di fila, superando facilmente 35-10 i New England Patriots (5-5) a Monaco di Baviera, ma perdono Hutchinson per un infortunio al ginocchio. Salgono anche i Minnesota Vikings (7-2) che stendono 30-10 i Green Bay Packers (6-4) a domicilio, con una linea difensiva che devasta quella offensiva dei padroni di casa. Salgono 6-4 anche i Seattle Seahawks (che passano 21-13 in casa dei Las Vegas Raiders) ed i Los Angeles Rams che schiantano 34-6 gli Arizona Cardinals a domicilio).

RISULTATI WEEK 10

New York Giants (5-3)-Washington Commanders (3-5): 21-24

Detroit Lions (7-2)-New England Patriots (5-5): 35-10 a Monaco di Baviera

Atlanta Falcons (3-7)-Kansas City Chiefs (7-2): 13-35

Cleveland Browns (6-4)-Houston Texans (3-6): 27-24

Green Bay Packers (6-4)-Minnesota Vikings (7-2): 10-30

Tennessee Titans (1-8)-Jacksonville Jaguars (7-2): 23-40

Indianapolis Colts (3-7)-Miami Dolphins (1-8): 24-22

New Orleans Saints (3-6)-Carolina Panthers (4-5): 17-20

New York Jets (2-8)-Buffalo Bills (8-1): 12-31

Las Vegas Raiders (4-6)-Seattle Seahawks (6-4): 13-21

Arizona Cardinals (3-7)-Los Angeles Rams (6-4): 6-34

Dallas Cowboys (4-6)-San Francisco 49ers (8-1): 40-46

Cincinnati Bengals (7-2)-Pittsburgh Steelers (6-3): 38-18.

Baltimore Ravens (4-5)-Los Angeles Chargers (0-8): questa notte.

Squadre in bye: Chicago Bears, Denver Broncos, Tampa Bay Buccaneers, Philadelphia Eagles.

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