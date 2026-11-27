Il quadro dei partecipanti alle Next Gen ATP Finals 2026 è stato definito in modo definitivo. A Reggio Calabria, dove dal 9 al 13 dicembre si giocherà in quel del PalaCalafiore, arriveranno otto dei maggiori giovani del panorama globale a disputarsi l’evento che riunisce i migliori giocatori di 20 anni o meno. Non ci saranno Rafael Jodar, perché chi partecipa alle ATP Finals vere e proprie ha diritto di saltare le Next Gen, e Joao Fonseca: il brasiliano ha annunciato la fine anticipata della stagione.

Numero 1 del tabellone sarà così lo spagnolo Martin Landaluce, che ha avuto nel 2026 il miglior anno di una carriera che in molti vedevano lanciata già tempo fa, ma che ha avuto invece bisogno di più tempo per emergere in maniera appropriata. Si tratta anche dell’unico top 100 attuale. Nell’altro girone ci sarà il francese Moise Kouamé, classe 2009 che ha effettivamente fatto girare parecchie teste dalla propria parte, considerato che potremmo trovarci di fronte a un altro giocatore generazionale.

Poi ci sono il giapponese Rei Sakamoto e Federico Cinà, la cui partecipazione fondamentalmente non è mai stata in dubbio in un’annata da secondo turno al Roland Garros, una vittoria Challenger e in generale risultati di buon livello che, per il momento, lo stanno stabilizzando nella sperata attesa di un lancio definitivo. Sakamoto e Cinà, peraltro, hanno giocato assieme in doppio al Roland Garros 2024 a livello junior raggiungendo la finale.

Altro protagonista è l’americano Darwin Blanch, noto anche per aver ricevuto una wild card a Madrid nel 2024 e aver ricevuto “in regalo” uno degli ultimi Rafael Nadal della storia. Allenato di recente da Juan Ignacio Chela, ha vinto un Challenger a Sarasota nello scorso settembre. Ci sono poi il ceco Jan Kumstat, classe 2007 (per due giorni) di Prostejov che ad agosto ha vinto tre Challenger costruendosi con quelli la classifica, e l’austriaco Joel Schwärzler, che ha giustappunto vissuto le emozioni della Coppa Davis ed è particolarmente seguito a livello di prospetto in Austria.

A completare l’annata si è avuta la concessione di una wild card a Pierluigi Basile, che è sì numero 497 del mondo in questo momento, ma avrebbe potuto senz’altro guadagnare di più senza essere bersagliato da un’importante quantità di problemi fisici. Soprattutto la schiena, nella prima parte di 2026, ha limitato il rendimento del classe 2007 di Martina Franca, che nonostante questo è riuscito a ottenere dei buoni risultati a livello Challenger.