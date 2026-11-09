NBA: nel 2028 All Star Game destinato a tenersi a Miami

Sarà con ogni probabilità Miami ad avere l’All Star Game per quel che concerne il 2028. Lo riporta Shams Charania, l’insider di punta della ESPN per la lega professionistica americana, e riporta anche alcuni ulteriori dettagli sulla scelta, che riporta nella città degli Heat l’evento dopo 38 anni.

Alla base dell’annuncio, che dovrebbe essere finalizzato nelle prossime settimane, c’è anche una curiosa coincidenza di date. Fino a questo momento non era mai stato possibile utilizzare il Kaseya Center (nuovo nome dell’arena di Miami) perché il fine settimana dell’All Star Game coincideva sempre con il periodo del Miami International Boat Show, una kermesse nautica molto popolare.

Questa volta, però, la sovrapposizione non c’è e si può andare liberamente con l’All Star Weekend, che vivrà il suo clou il 20 febbraio 2028. Inoltre, secondo quanto riportato dal Miami Herald, la proposta sarebbe andata “al contrario”, nel senso che sarebbe stata la NBA a “chiamare” gli Heat.

Va ricordato, naturalmente, anche che l’edizione 2027 avrà luogo a Phoenix, dove approda per la quarta volta da quando l’evento è stato varato, cioè nel 1951. Resta da capire concretamente il format, dopo che negli ultimi anni si è visto ogni genere di cambiamento per tentare di salvare un prodotto che ha perso la sua aura di spettacolarità per entrare nel contesto di “meno ci si fa male, meglio è”.