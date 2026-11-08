NBA, i risultati della notte (8 novembre): Steph Curry trascina Golden State, vincono Thunder e Spurs

Sette le partite della lunga notte NBA, in cui per buona misura le franchigie sono arrivate ad assommare un numero di partite che, a seconda delle situazioni, va dalle 8 alle 11. E in quest’occasione la lega professionistica americana è andata anche oltreconfine, e più precisamente a Città del Messico.

Nella capitale messicana vittoria per i Denver Nuggets (5-3) sugli Indiana Pacers (3-7) per 102-114: sette in doppia cifra e 19-13-8 di Nikola Jokic per mettere in chiaro la situazione di fronte ai 23 di Pascal Siakam e alle (molto) ampie rotazioni di Indiana. Vincono col brivido gli Atlanta Hawks (7-4), che rimontano nell’ultimo quarto e battono i Brooklyn Nets (2-7) per 124-121, potendo ringraziare i 30 di Jalen Johnson e i 20 di Nickeil Alexander-Walker. Per i Nets 25 di Michael Porter Jr. e tripla doppia da 12-10-14 di Day’ron Sharpe.

Poca fortuna casalinga per i Cleveland Cavaliers (5-5): passano i New York Knicks (5-4) per 97-109 nonostante un super Donovan Mitchell da 37 punti (certo, i 7 i n 34 minuti di James Harden non aiutano). Funziona eccome la coppia Jalen Brunson-Karl-Anthony Towns: 31 e 29+13 rispettivamente bastano e avanzano per trascinare, così come i 15 di OG Anunoby. Fanno parecchio rumore gli Oklahoma City Thunder (8-2): 114-75 contro i Washington Wizards (4-6) con 30 di Shai Gilgeous-Alexander e 19 dalla panchina di Jared McCain. Per Washington 19+19 di AJ Dybantsa e 15 con 14 rimbalzi di Alex Sarr.

Serve un overtime ai Golden State Warriors (7-3) per battere gli Orlando Magic (2-7): di fatto la partita dev’essere vinta due volte, visto che i padroni di casa buttano via 16 punti di vantaggio all’intervallo e poi, per il 126-119 finale, passano sotto le ali di Steph Curry, che scrive 41 con 5/10 da tre. 23 anche di Yaxel Lendeborg, mentre dall’altra parte ce ne sono 30 di Franz Wagner e 19 a testa di Wendell Carter Jr. e Tristan da Silva. 102-99 per i Phoenix Suns (3-5) sugli Houston Rockets (7-3), anche qui con partita vinta due volte, ma con un ottimo Devin Booker da 24 punti contro i 21 di Kevin Durant. Facile 103-125 per i San Antonio Spurs (8-2) sui Portland Trail Blazers (6-3): bastano due quarti centrali mostruosi da 42 e 45 punti, con 29 di Victor Wembanyama contro i 15 di Deni Avdija, massimo di una serata poco bella un po’ per tutti a Portland.

RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Indiana Pacers-Denver Nuggets 102-114

Atlanta Hawks-Brooklyn Nets 124-121

Cleveland Cavaliers-New York Knicks 97-109

Oklahoma City Thunder-Washington Wizards 114-75

Golden State Warriors-Orlando Magic 126-119

Phoenix Suns-Houston Rockets 102-99

Portland Trail Blazers-San Antonio Spurs 103-125