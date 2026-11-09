NBA, i risultati della notte (9 Novembre). Vittorie di Philadelphia e Boston, Reaves guida i Lakers

Sono sette le partite della notte NBA. Continuano a vincere i Los Angeles Lakers e lo fanno anche senza Luka Doncic, arrivando alla quinta vittoria consecutiva grazie al successo esterno in quel di Detroit per 121-116. Lakers nettamente avanti dopo un primo quarto da 38-14 e che poi subiscono la rimonta dei Pistons, dovendo poi vincere nuovamente la partita in un finale punto a punto. Senza lo sloveno, il protagonista in casa Los Angeles è Austin Reaves, che mette a referto 43 punti, mentre per Detroit il migliore è Daniss Jenkins con 31 punti uscendo dalla panchina.

Lakers in vetta nella Western Conference con un record di 9-2, mentre nella Eastern Conference con il medesimo record ci sono i Philadelphia 76ers, che tornano subito alla vittoria battendo i Chicago Bulls, sempre più in crisi ed arrivati al settimo ko consecutivo. Finisce 127-121 un match comunque tirato e combattuto, dove il quintetto titolare dei Sixers mette a referto ben 109 punti, con 29 punti di Jaylen Brown, 27 di Tyrese Maxey e 22 di LeBron James. Ai Bulls non basta l’eccellente prestazione di Josh Giddey, che chiude con 19 punti, ben 15 assist e 7 rimbalzi.

A tallonare Philadelphia nella corsa al primo posto ad Est ci sono i Boston Celtics, che superano agevolmente i Milwaukee Bucks per 117-97, chiudendo i conti all’intervallo e poi amministrando comodamente il vantaggio. Ci sono 27 punti di Paul George e poi 21 di Jayson Tatum, mentre Milwaukee, arrivata al sesto ko di fila e peggior squadra della Eastern Conference, ha in Kyle Kuzma il migliore con 27 punti a referto.

La doppia doppia da 29 punti e 14 rimbalzi di Giannis Antetokounmpo trascina i Miami Heat alla vittoria sui Sacramento Kins. Finisce 114-108 per la squadra di coach Spoelstra, che ancora una volta lascia in panchina per tutto il match Simone Fontecchio, che proprio non riesce a trovare spazio in questa prima parte di stagione. Per Sacramento l’unica nota lieta è il rookie Darius Acuff Jr, che firma una doppia doppia da 32 punti e 10 assist.

Sono diventate otto le sconfitte consecutive degli Utah Jazz, nessuno come loro in NBA. L’ennesimo ko arriva contro i Minnesota Timberwolves, che vincono 115-100 con 26 punti di Ayo Dosunmu e 24 di LaMelo Ball. Tutto facile facile per i Dallas Mavericks, che battono 130-93 i Brooklyn Nets grazie ad un Cooper Flagg da 25 punti e 12 assist. Vincono i Lakers e lo fanno anche i Clippers, che superano agevolmente i New Orleans Pelicans per 139-123 con 24 punti e 10 assist di Darius Garland.

RISULTATI NBA 2026-2027 (9 NOVEMBRE)

Chicago Bulls – Philadelphia 76ers 121-127

Detroit Pistons – Los Angeles Lakers 116-121

Minnesota Timberwolves – Utah Jazz 115-100

Dallas Mavericks – Brooklyn Nets 130-93

Milwaukee Bucks – Boston Celtics 97-117

Los Angeles Clippers – New Orleans Pelicans 139-123

Sacramento Kings – Miami Heat 108-114