Sono state giocate questa notte 9 partite che non sono state valide solo per la stagione regolare NBA, ma anche per tutti i discorsi relativi alla NBA Cup, con i relativi parquet colorati (e, bisogna pur dirlo, davvero sgargianti). C’è anche spazio per qualche sorpresa, con annesso quasi colpo e l’ingresso di un primato che sarà ricordato.

Gli Atlanta Hawks (10-6) superano con meno agio del previsto gli Charlotte Hornets (4-11): primo quarto non buono, poi il quintetto si sveglia e va integralmente in doppia cifra con 26 punti di Jalen Johnson, mentre dall’altra parte non bastano i 21 e 15 rimbalzi di Moussa Diabaté. Colpo interessante dei Toronto Raptors (6-10), che superano i Detroit Pistons (10-5) per 102-105 dopo aver prima guidato anche di molto e poi rischiato di buttar via tutto. In ogni caso, 29 per Scottie Barnes contro i 23 di Cade Kunningham e i 20 di Kevin Huerter (che sbaglia il tiro del supplementare).

Non solo i Cleveland Cavaliers (9-8) battono gli Indiana Pacers (5-11) per 128-119, ma James Harden entra nella storia. Realizzando 51 punti, infatti, il Barba per la 26a volta va sopra quota 50, superando Kobe Bryant in questo senso e trovandosi nella speciale classifica solo dietro a Michael Jordan (31) e a Wilt Chamberlain (118, record irraggiungibile pressoché per sempre). Per i Pacers 21 di Pascal Siakam e Ivica Zubac (che ci aggiunge 10 rimbalzi).

I Brooklyn Nets (3-12) subiscono una sconfitta bruciante contro gli Orlando Magic (7-8) per 111-113. Decisivi Franz Wagner con i suoi 35 punti e Desmond Bane con 21, mentre per i Nets ce ne sono 27 di Julius Randle e 20 di Danny Wolf. Serve invece l’ultimo quarto agli Oklahoma City Thunder (10-6) per liberarsi dei New Orleans Pelicans (5-12): nel 126-120 entrano i 40 di Shai Gilgeous-Alexander e i 22 con 16 rimbalzi di Aday Mara contro i 22 a testa di Zion Williamson e Jeremiah Fears.

I Chicago Bulls (4-11) cedono di fronte ai Washington Wizards (6-11) per 94-98 anche a causa di un terzo quarto non esattamente decoroso, da appena 9 punti segnati. Dal canto suo, Washington si esalta con la coppia Antony Davis (36 e 11)-AJ Dybantsa (20 e 10), mentre per i Bulls ce ne son 16 di Norman Powell. I Phoenix Suns (8-7) non si fanno troppi problemi con gli Utah Jazz (3-14): 101-111 e controllo abbastanza agile, con 23 di Devin Booker e altri quattro in doppia cifra, mentre dall’altra parte ce ne sono 20 e 10 di Darryn Peterson.

I Denver Nuggets (9-5) non lasciano scampo agli Houston Rockets (12-5), anche perché Nikola Jokic si fa sentire (26-7-11) e nega parecchie soddisfazioni ai Rockets, che ne portano sia 4 sopra 20 punti che Alperen Sengun alla tripla doppia (28-11-10). Infine, i Los Angeles Lakers (14-3) rischiano molto più del dovuto con i Sacramento Kings (1-14): 106-104 con 25 di Luka Doncic contro i 30 di De’Andre Hunter e la tripla della vittoria mancata da Zach LaVine.

RISULTATI DELLA NOTTE NBA (NBA CUP)

Dove si legge che una franchigia è fuori, s’intende che lo è dai giochi di qualificazione ai quarti di finale della NBA Cup, non ovviamente in senso assoluto.

Girone A Ovest

Utah Jazz-Phoenix Suns 101-111 (Utah fuori)

Denver Nuggets-Houston Rockets 133-124

Girone B Ovest

Oklahoma City Thunder-New Orleans Pelicans 126-120 (New Orleans fuori)

Girone C Ovest

Los Angeles Lakers-Sacramento Kings 106-104 (Sacramento fuori)

Girone A Est

Detroit Pistons-Toronto Raptors 102-105

Brooklyn Nets-Orlando Magic 111-113

Girone B Est

Cleveland Cavaliers-Indiana Pacers 128-119

Girone C Est

Atlanta Hawks-Charlotte Hornets 111-97 (Charlotte fuori)

Chicago Bulls-Washington Wizards 94-98